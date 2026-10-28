Todos los detalles del viaje sorpresa de la reina Sofía a Armenia a sus 87 años: de su lección de estilo a su papel como embajadora de la familia real española

La reina Sofía viaja a Armenia. (Gobierno de Armenia)

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A sus 87 años recién cumplidos y cuando muchos esperarían un merecido descanso tras el despliegue de los Premios Princesa de Asturias, la reina Sofía ha vuelto a demostrar que su sentido del deber no entiende de calendarios ni de distancias. La madre de Felipe VI ha protagonizado un viaje relámpago e inesperado a Armenia para una estancia de tres días que no figuraba en la previsión pública de la Casa del Rey. Se trata de una salida catalogada como privada en los despachos de Zarzuela, pero que, en la práctica, ha adquirido una indiscutible dimensión diplomática nada más ser difundida con orgullo por los canales oficiales del país receptor.

La bienvenida estuvo a la altura de una visita de Estado encubierta. Al aterrizar en el aeropuerto internacional de Zvartnots, doña Sofía fue recibida a pie de pista con un ramo de flores por la ministra de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, Zhanna Andreasyan. Poco después, la emérita se trasladaba a la Casa de Gobierno, en la emblemática Plaza de la República de Ereván, donde la esperaba el primer ministro Nikol Pashinyan con un segundo obsequio floral. El mandatario armenio no tardó en compartir en sus redes sociales el vídeo del encuentro, subrayando la relevancia de contar con doña Sofía para consolidar el diálogo político y recordando que su estancia se suma a la visita que el presidente Pedro Sánchez realizó meses atrás.

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El motivo de fondo que ha llevado a la madre del monarca hasta el Cáucaso Sur no responde al ocio ni al turismo monumental, sino a su inquebrantable compromiso con las causas humanitarias. Doña Sofía se ha desplazado para intervenir en la ceremonia del Premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano, un prestigioso reconocimiento dotado con un millón de dólares en cuyo comité evaluador participa de forma muy activa.

La causa del galardón Talal

La vinculación de la reina Sofía con este galardón viene de largo y confirma su sintonía con las iniciativas de desarrollo impulsadas en Oriente Próximo y el Golfo. Creado en 1999 por el recordado príncipe Talal bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí a través del programa AGFUND, este premio reconoce proyectos pioneros en la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del planeta, repartiendo un millón de dólares entre sus cuatro categorías.

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Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

No es un compromiso puntual ni improvisado. En noviembre de 2025, doña Sofía ya ejerció de anfitriona en la entrega celebrada en el Hotel Palace de Madrid, figurando entonces en la agenda de Zarzuela. En esta ocasión, la fórmula elegida ha sido el perfil bajo en origen y la máxima visibilidad en destino, aprovechando su estancia para combinar la reunión con Pashinyan con varios recorridos por los enclaves históricos y culturales más representativos del país, así como actos destinados a estrechar los lazos hispano-armenios.

La lección de estilo y confort de doña Sofía

Fiel a su inconfundible elegancia pragmática, la emérita sorprendió a su llegada con un estilismo pensado al milímetro para resistir las jornadas maratonianas sin perder un ápice de distinción. Doña Sofía apostó por una de sus combinaciones fetiche: una blazer estructurada en tejido tweed a cuadros en tonos grises y azulados con marcada botonadura dorada, combinada con una blusa azul de estampado paisley, uno de los motivos más reconocibles de su armario personal.

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La reina Sofía durante su visita en Armenia. (Gobierno de Armenia)

La gran clave de su indumentaria estuvo en el calzado. Para afrontar los paseos y las visitas institucionales por Ereván con la máxima comodidad, la madre de Felipe VI no dudó en completar su conjunto de pantalones azul marino con unas discretas zapatillas deportivas negras de la firma Skechers, una fórmula de confort a la que ya recurrió en otros viajes internacionales como su recordada estancia en Nueva Orleans. El toque final lo puso su habitual derroche de joyería: un despliegue de collares superpuestos y pulseras de oro en ambas muñecas cargadas de ‘ojos griegos’ y amuletos protectores, un guiño inseparable a sus raíces helenas.

De la alfombra de Oviedo a Ereván

La intensidad de este periplo por tierras armenias refleja una resistencia física envidiable a sus 87 años. Tras arropar a su hijo y a sus nietas Leonor y Sofía en el Teatro Campoamor durante el fin de semana grande de Asturias, doña Sofía apenas desarmó el equipaje antes de volar miles de kilómetros hacia el este. La emérita mantiene una rutina de trabajo que pocas figuras de su generación sostienen, consolidándose como una pieza insustituible para la representación exterior de la Corona.

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La reina Sofía en Oviedo. (Europa Press)

Y la agenda no dará tregua a su regreso a España. Este mismo viernes, 30 de octubre, la emérita pondrá rumbo al archipiélago canario para presidir en Santa Cruz de Tenerife el concierto benéfico Invertimos en FESBAL. La cita, que tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias con la participación de artistas locales como Domingo Rodríguez ‘el Colorao’ o Fabiola Socas, recaudará fondos para los bancos de alimentos insulares. Una hoja de ruta imparable que une el Cáucaso con el Atlántico en apenas una semana, demostrando que su vocación de servicio sigue intacta.