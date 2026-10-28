Rodrigo Martín, electricista: “A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sillón, pero sí en la instalación eléctrica”

Un hombre enciende una largadera con varios enchufes. (Alberto Ortega / Europa Press)

Guardar

Tras una reforma, los hogares se llenan de mobiliario de alta gama, suelos a estrenar y revestimientos de diseño, mientras dentro de las paredes pervive un cableado obsoleto y potencialmente peligroso. Los propietarios no dudan en desembolsar grandes sumas en decoración, pero escatiman en la renovación de la infraestructura eléctrica que garantiza la seguridad de su vivienda.

“A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sillón, pero sí en la instalación eléctrica”, lamenta Rodrigo Martín, un electricista de 30 años con amplia trayectoria en el sector, en una conversación con Schneider Electric España. A su juicio, existe un desinterés generalizado por renovar componentes vitales que no quedan a la vista, una actitud que deja a muchos hogares expuestos a fallos técnicos severos.

PUBLICIDAD

“Antes se valoraba la pericia del trabajador, pero hoy los clientes miran solo el número final del presupuesto”, asegura Víctor, padre de Rodrigo y electricista con cincuenta años de experiencia en el sector. Esta dinámica empuja a los especialistas a competir en costes, lo que con frecuencia deriva en ejecuciones defectuosas que comprometen la seguridad técnica de la vivienda.

Una persona cargando su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema se agrava por la falta de un marco regulatorio exigente. A diferencia de lo que ocurre con el suministro de gas o con las inspecciones periódicas de los vehículos, la revisión de las instalaciones eléctricas en viviendas privadas queda al arbitrio de los dueños. Rodrigo critica esta permisividad: “Es impensable vender un coche sin airbag, pero el cliente busca soluciones mínimas en su instalación eléctrica a pesar de los incendios que causan estas fallas”.

PUBLICIDAD

Infraestructuras antiguas para exigencias modernas

La incorporación de equipamiento avanzado somete a las redes a exigencias para las que muchas no están preparadas. Dispositivos de alto consumo, como los puntos de carga para vehículos eléctricos o las instalaciones de placas solares, requieren una capacidad y una estabilidad energética que la infraestructura antigua de un inmueble sencillamente no puede ofrecer.

Al conectar esta tecnología moderna en viviendas sin la adaptación técnica necesaria, los riesgos se multiplican. La sobrecarga en cableados obsoletos aumenta drásticamente la probabilidad de sufrir arcos eléctricos, un fenómeno invisible que se sitúa entre las causas más habituales de incendios en el ámbito doméstico.

PUBLICIDAD

Una mano inserta un enchufe en un toma corriente de pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, los profesionales reclaman medidas como la recuperación del carné de instalador autorizado para garantizar la competencia técnica ante la mala praxis. Víctor recuerda un caso en una vivienda con grifos de oro y baños de mármol negro, donde los dueños quisieron recortar en la parte eléctrica: “Pidió interruptores de 50 céntimos. Yo dije: ‘Yo no lo hago porque va a salir ardiendo’. Y me marché”. Pocos días después, la instalación derivó en un principio de incendio.

Los expertos advierten de que las normativas actuales se quedan cortas ante las necesidades del equipamiento electrónico actual. “Si la instalación funciona, la gente no invierte en su actualización”, concluye Rodrigo. Para evitar tragedias, plantea apostar por tecnologías preventivas como los detectores de arco eléctrico, una inversión cuyo coste es residual en el presupuesto global de una obra y que aporta una garantía real frente a los fallos técnicos que amenazan al hogar.

PUBLICIDAD