Pepe de Lucía abre su álbum privado para presumir de los desconocidos hermanos de Malú: un catedrático, un guitarrista y un futuro ingeniero

Malú y su lado más familiar. (Infobae España)

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Pepe de Lucía, hermano de Paco de Lucía, ha querido compartir con sus seguidores uno de los tesoros más valiosos y blindados de su intimidad: una fotografía irrepetible en la que posa la familia al completo. La imagen, rescatada de los recuerdos más queridos del artista flamenco, adquiere un significado excepcional al mostrar reunidos a sus cuatro hijos, permitiendo poner rostro a las ramas menos mediáticas de la saga. Lejos del constante escrutinio público y de los focos de los escenarios que desde hace casi tres décadas acompañan la carrera de Malú, la instantánea descubre el universo fraternal que arropa a la intérprete de Aprendiz.

El artista acostumbra a usar sus redes sociales como álbum digital con sus recuerdos y con grandes discursos hacia sus hijos, entre los que se encuentra la cantante. El marco en el que se inmortalizó esta escena tan especial fue la boda de su hijo Mario Sánchez Dafauce. En la imagen destaca una jovencísima Malú, vestida con un traje de color blanco y arropada por sus hermanos, cada uno en una etapa vital bien distinta. Junto a la fotografía, el cantaor ha querido dedicar unas palabras cargadas de admiración hacia las trayectorias de cada uno de ellos, haciendo gala de un orgullo paterno que trasciende la música y ensalza el valor del esfuerzo académico, la vocación universitaria y el cariño compartido.

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El emotivo mensaje de Pepe de Lucía encierra, además, una profunda carga sentimental marcada por la ausencia de Mario, quien falleció en 2024. A través de este homenaje público, el artista no solo mantiene vivo el recuerdo de su hijo desaparecido, sino que rompe temporalmente el discreto segundo plano elegido por los miembros del clan que decidieron construir sus vidas al margen de la industria del espectáculo, ofreciendo una estampa entrañable donde conviven las guitarras, los códigos penales y los ordenadores.

Todos los hermanos de Malú

De los tres hermanos de Malú, José Manuel Sánchez Benítez, conocido artísticamente como José de Lucía, es quien ha mantenido una trayectoria pública más visible y cercana al público. Nacido en 1977, cinco años antes que la cantante, José heredó de forma natural el duende musical de su padre y el virtuosismo de su tío, el legendario Paco de Lucía. Guitarrista profesional desde los 16 años y formado como musicólogo y compositor, ha desarrollado su propia carrera discográfica sin dejar de ser el pilar fundamental sobre el escenario para Malú, quien siempre lo ha definido con ternura como su gran compañero de “vida y batallas”. Una complicidad profesional y personal que el pasado mes de septiembre sumó un nuevo capítulo festivo con su boda con la artista Adriana López, La Pimienta, con quien tiene un hijo.

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Una realidad profesional diametralmente opuesta fue la que eligió Mario Sánchez Dafauce, nacido también en 1977, fruto de otra relación del cantaor. Totalmente desvinculado de los estudios de grabación y del mundo de la farándula, Mario enfocó su vocación hacia el estudio del Derecho y la docencia universitaria, labrándose un sólido prestigio como catedrático de Derecho Penal y autor de diversas obras jurídicas centradas en el delito concursal. Su prematura muerte en 2024 dejó un vacío irreparable en la familia, tal y como reflejan las conmovedoras líneas que le dedicó su padre al rememorar aquel día de fiesta: “Aquí tengo a mis hijos en la boda de mi hijo Mario Sánchez Dafauce. Catedrático de derecho penal, escribió varios libros sobre el delito concursal, él se fue de esta vida [...] Me gusta la Cultura y nunca te olvidaremos, Mario”.

La vida de Malú con su familia

En el extremo opuesto del posado y ocupando el primer plano aparece el benjamín de la familia, José Sánchez Limón, a quien todos llaman cariñosamente Pepe. Nacido en 2004 de la posterior unión del cantaor con Lucía Limón, se lleva más de dos décadas de diferencia de edad con su hermana Malú. Retratado en la imagen siendo apenas un niño risueño, el joven ha optado igualmente por una vida completamente anónima y ajena a los flashes de la crónica social, orientando su futuro hacia el sector tecnológico.

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La cantante Malú repasa los inicios de su carrera a los 15 años y cómo el éxito la obligó a madurar de golpe. Habla de la presión, de la necesidad de 'disociar para protegerse' y de cómo enfrenta hoy las críticas y los comentarios machistas.

Con la misma satisfacción con la que habla de los acordes de su hija o de los libros de Mario, Pepe de Lucía presumió con entusiasmo del prometedor horizonte de su hijo menor, subrayando que “terminará pronto ingeniería informática, en el grado de ingeniero del software”. Un perfil discreto que, paradójicamente, solo ha saltado a la palestra gracias a la espontaneidad con la que el patriarca maneja sus redes sociales. Esta divertida costumbre de compartir logros familiares en su cuenta personal de Instagram fue comentada incluso entre risas por la propia Malú durante una de sus recientes visitas al plató de La Revuelta, donde el peculiar y cariñoso escaparate digital de su padre se convirtió en el blanco de las bromas más cómplices de la noche.