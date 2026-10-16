Shock en ‘Supervivientes All Stars 3’: Chiqui, repescada, María Jesús Ruiz, expulsada y tres pesos pesados, nominados

María Jesús Ruiz ha sido al expulsada de'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

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La aventura de Supervivientes All Stars 3 ha entrado en una nueva fase y lo ha hecho con una noche de auténtico infarto. La gala de este jueves, 15 de octubre, ha estado marcada por la esperada repesca, el adiós definitivo de una de las concursantes más polémicas, la unificación de los equipos y unas nominaciones que han puesto en peligro a tres de los nombres más destacados de la edición. Con la final cada vez más cerca, las alianzas empiezan a tambalearse y cualquier movimiento puede resultar decisivo.

Uno de los momentos más esperados de la noche ha sido el desenlace de la repesca. Chiqui y María Jesús Ruiz, que habían perdido su condición de concursantes y permanecían en los Cayos Cochinos como ‘salvajes’, se han enfrentado al veredicto de la audiencia para intentar recuperar su puesto en el reality. Una oportunidad que llegó después del abandono de Albert Barranco por prescripción médica.

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Antes de conocer la decisión definitiva, ambas han defendido sus respectivos méritos para continuar en Honduras y han escuchado los posicionamientos de sus compañeros. La balanza se ha inclinado inicialmente hacia María Jesús, que ha recibido el apoyo de Asraf Beno, Omar Sánchez, Yola Berrocal, Rosa Benito y Arkano. Por su parte, Víctor Janeiro y Damián Quintero han apostado por Chiqui.

Marta Peñate y Rubén Torres se despedían de su papel como capitanes 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

Marta Peñate y Rubén Torres, que se despedían de su papel como capitanes, también han dejado clara su postura y han señalado a María Jesús como su opción para abandonar definitivamente la aventura. La tensión entre la modelo y Marta ha vuelto a quedar patente en una noche en la que las diferencias personales han pesado más que nunca.

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Sin embargo, la última palabra la ha tenido el público. Y el resultado ha dado un giro a las expectativas: Chiqui ha sido la elegida para regresar al concurso, con un 61,3% de los votos frente al 38,7% obtenido por María Jesús Ruiz. De esta manera, la primera recupera su condición de concursante de pleno derecho, mientras que la modelo pone rumbo a España de forma definitiva.

Unificación en Honduras y despedida de los capitanes

A partir de ahora, deberán convivir todos juntos en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

La repesca no ha sido la única noticia importante de la noche. Los supervivientes también han descubierto que, a partir de ahora, deberán convivir todos juntos. La unificación ha puesto fin a la división por equipos y ha provocado una auténtica celebración entre los concursantes, conscientes de que la recta final está cada vez más cerca.

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Para conseguir la recompensa, los participantes han tenido que enfrentarse a una prueba que han completado en 16 minutos, lo que les ha permitido llevarse el premio intermedio. Entre los objetos recibidos había un quinqué, un kit de pesca, latas de comida y una ración diaria de 40 gramos de arroz por persona.

La nueva etapa también ha supuesto la despedida de Marta Peñate y Rubén Torres como capitanes. Ambos han dedicado unas emotivas palabras a sus compañeros antes de abandonar Honduras. Marta ha reconocido que le habría gustado mostrar una faceta más divertida durante el concurso, mientras que Rubén ha destacado las amistades que se lleva de la experiencia. Jorge Javier Vázquez también ha querido agradecerles su participación y dedicarles unas palabras de cariño.

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Damián Quintero, Asraf Beno y Víctor Janeiro, nominados

Con los equipos disueltos, las nominaciones han adquirido una nueva dimensión. Por primera vez, los concursantes han podido señalar a cualquier compañero, con la excepción de Icardi, protegida por su condición de líder. Las estrategias han cambiado y algunos han reconocido que sus votos estaban condicionados por las antiguas divisiones entre grupos.

Damián Quintero, Asraf Beno y Víctor Janeiro son los nominados de la semana en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

Finalmente, Damián Quintero, Asraf Beno y Víctor Janeiro son los nominados de la semana. Los dos primeros han quedado expuestos tras la votación general, protagonizando un duelo que Jorge Javier Vázquez no ha dudado en destacar. Asraf, que ya había mostrado su sorpresa en anteriores ocasiones al recibir menos votos de los esperados, vuelve a enfrentarse al riesgo de expulsión.

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A ellos se ha sumado Víctor Janeiro, elegido directamente por Ivana Icardi en su nominación como líder. La concursante ha explicado que prefería no señalar a las chicas y que había alcanzado una tregua con Omar Sánchez, por lo que ha optado por nominar a alguien con quien apenas había convivido.