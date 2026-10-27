España

A prisión provisional por encerrar y encadenar a su novia de 18 años en un piso de Sevilla: la mujer presentaba signos de desnutrición

La Policía Nacional arrestó al agresor y a tres sospechosos más tras la alerta de los vecinos

Policía Nacional en una imagen de archivo. (Europa Press)
Policía Nacional en una imagen de archivo. (Europa Press)
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Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras haber sido detenido por mantener encerrada, encadenada y sometida a tratos vejatorios a su pareja sentimental, una joven de 18 años, en un piso de Sevilla. El arresto se produjo tras un operativo desplegado por la Policía Nacional en una vivienda ubicada en la zona conocida popularmente como Las Vegas, dentro del distrito de Las Tres Mil Viviendas.

La víctima permanecía retenida bajo llave en el interior de una habitación sin posibilidad alguna de salir al exterior. Además, la joven llegó a estar atada físicamente con una cadena y, en el momento de su rescate, presentaba signos evidentes de desnutrición tras días de privación de libertad, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press.

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El rescate fue posible gracias a un descuido del agresor el pasado viernes. En ese momento, la víctima aprovechó la oportunidad para acercarse a la ventana y gritar pidiendo auxilio a los viandantes. Varios vecinos de la zona escucharon los gritos de socorro y alertaron de inmediato a las fuerzas y cuerpos de seguridad a través del teléfono de emergencias.

A continuación, varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar, donde desplegaron un dispositivo de intervención. La actuación policial concluyó con la liberación inmediata de la joven y la detención de cuatro personas dentro de la vivienda: el novio de la víctima y tres acompañantes.

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Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. (Europa Press)
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. (Europa Press)

Al principal sospechoso, que cuenta con un amplio historial de antecedentes penales por diversos delitos —algunos de ellos violentos—, se le imputa de forma provisional un delito de detención ilegal. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia, el magistrado ha decretado su ingreso en prisión preventiva sin fianza.

Por su parte, las otras tres personas arrestadas durante el operativo, investigadas como presuntas encubridoras o colaboradoras en el cautiverio, han quedado en libertad provisional con cargos mientras la investigación judicial continúa su curso.

Precedentes de encierros en la región

Este grave suceso se suma a otros casos violencia machista registrados en la provincia de Sevilla durante los últimos años. En enero de 2025, la Policía arrestó a un hombre en Alcalá de Guadaíra por mantener a su pareja retenida en casa sin comida ni agua durante diez días.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

A este caso le precede una condena de siete años dictada en 2024 contra un individuo que apuñaló a su novia tras mantenerla encerrada al anunciar esta su intención de romper la relación, así como la detención en 2023 de otro hombre por atrancar y dejar bajo llave a su esposa en el barrio de San Jerónimo.

La problemática de los cautiverios domésticos también ha dejado episodios recientes en otros puntos de Andalucía. A principios del pasado mes de agosto, la Policía Nacional detuvo en la provincia de Málaga a un hombre de 54 años acusado de atrancar los accesos de la vivienda familiar para impedir salir a su mujer mientras amenazaba con prender fuego al inmueble, un suceso en el que la rápida intervención de los dos hijos de la pareja evitó consecuencias trágicas.

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