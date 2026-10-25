España

Ana Pérez, doctora: “La idea de que una copa de vino es saludable es la mayor mentira que os han contado”

La especialista advierte sobre los riesgos del consumo habitual de alcohol y cuestiona una de las creencias más extendidas sobre sus supuestos beneficios

Vino en una copa de cristal
Copa de vino. (Magnific)
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¿Cuántas veces te han dicho que beber una copa de vino al día es bueno? En torno a una mesa, durante una comida familiar o al brindar al final de la jornada, el vino ha ocupado durante generaciones un lugar privilegiado en nuestras costumbres.

Hay quien no concibe ciertos platos sin una copa al lado y quien disfruta de ese pequeño ritual con la tranquilidad de estar haciendo algo bueno para su organismo. La idea de que el vino, consumido con moderación, tiene propiedades saludables se ha instalado con fuerza en el imaginario colectivo.

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Pero ¿y si una de las creencias más arraigadas sobre esta bebida no fuera tan cierta como pensábamos? La doctora Ana Pérez ha publicado en su cuenta de TikTok (@anamidoctora) un vídeo profundizando en la materia.

“Me van a linchar con esto, pero como médico tengo que decirte la verdad, porque algunos no sois conscientes de lo perjudicial que es. La idea de que una copita de vino o una cerveza al día es saludable es la mayor mentira que os han contado”, explica durante los primeros segundos.

Por qué es más perjudicial de lo que creemos

La imagen de esa copa servida junto al plato, casi como una extensión de la propia comida, contrasta con la cantidad de alcohol que puede acumularse cuando el gesto se repite día tras día. Lo que empieza como una costumbre aparentemente inofensiva puede traducirse en decenas de litros al cabo de un año. Y es precisamente ahí donde Ana Pérez pone el foco: en la facilidad con la que se ha normalizado beber a diario y en la falsa sensación de seguridad que rodea a esta práctica.

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@anamidoctora A muchos no os gustará escuchar esto 🫣 ¿Te has parado a pensar cuántos litros de alcohol metes en tu cuerpo cada año? 🍷 55 litros si es "solo" una copa de vino al día. 🍻más de 240 litros si son dos cervezas al día. No podemos normalizar esto 🤦🏻‍♀️ y luego sorprendernos de que la tensión esté alta, el colesterol por las nubes, el hígado graso o la diabetes descontrolada. Y lamento decirte que los refrescos o los zumos tampoco son buenas alternativas para consumo diario habitual. Nuestros hábitos y las pequeñas decisiones que tomamos cada día afectan a nuestra salud de una forma decisiva: construyen nuestra salud poco a poco, o la van empeorando sin que nos demos cuenta. ¿Y tú? ¿qué bebes con tus comidas? 🚰🧃🥤🍺🍷 #alcohol #prevencion #buenoshabitos #colesterol #diabetes ♬ sonido original - Dra. Ana Pérez Ballesta

Para ilustrarlo, la doctora recurre a dos cifras que ayudan a dimensionar el consumo. Una copa de vino cada día suma, según sus cálculos, unos 55 litros al año. En el caso de la cerveza, dos latas diarias superan los 240 litros. “Te has bebido prácticamente una bañera llena de un líquido tóxico y proinflamatorio”, advierte en el vídeo, en el que cuestiona también la creencia de que una pequeña cantidad de alcohol protege el corazón.

Qué ocurre en el organismo cuando bebemos alcohol

Más allá de la cantidad que acaba en la copa, el alcohol pone en marcha una serie de procesos en el organismo que afectan a distintos órganos. El hígado es uno de los principales implicados, ya que se encarga de metabolizarlo, pero no es el único que acusa sus efectos. El consumo de bebidas alcohólicas también se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos y determinados tipos de cáncer.

La percepción de que una bebida es menos perjudicial por tener una graduación moderada o por tomarse acompañada de comida puede llevar a infravalorar sus riesgos. Sin embargo, el vino, la cerveza y otras bebidas alcohólicas contienen etanol, una sustancia que el organismo debe procesar. Por eso, conviene distinguir entre disfrutar de una ocasión puntual y convertir el consumo en una rutina diaria, especialmente cuando se mantiene bajo la idea de que aporta beneficios para la salud.

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