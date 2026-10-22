Política

“Si Milei visita España 15 veces más, es posible que gane Pedro Sánchez”, advirtió Felipe González

El ex presidente del gobierno español, y referente histórico del PSOE, ironizó en Málaga sobre el efecto que las visitas del mandatario argentino podrían tener en el electorado

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La presencia de Javier Milei en España, a poco más de un mes para las elecciones generales que se celebrarán en el país europeo, sacudió de lleno la campaña y lo convirtió en protagonista de la agenda pública por la serie de insultos que el líder libertario profirió contra el presidente socialista Pedro Sánchez.

En ese contexto, Felipe González ironizó que este tipo de intervenciones podrían generar un efecto contrario para los intereses de quienes pretenden suceder al PSOE en el gobierno nacional porque podría movilizar al electorado socialista. “Si nos visita 15 veces más Milei, es posible que gane Sánchez”, advirtió el ex mandatario durante un acto en Málaga.

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La afirmación surgió cuando le preguntaron si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede recuperar la confianza de los ciudadanos. En ese sentido, González evitó dar por definido el resultado de las próximas elecciones generales y sostuvo que ninguna campaña está resuelta de antemano.

El exdirigente socialista planteó que una presencia reiterada de Javier Milei en España podría estimular el apoyo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a Sánchez. “Si viniera muchas veces, animaría mucho el voto para el PSOE y para Sánchez”, enfatizó durante el Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global, organizado por el Círculo Empresarial de Málaga.

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Felipe González, ex presidente de España
Felipe González, ex presidente de España

En la misma línea, González cuestionó el tono del mandatario argentino. Lo calificó de “maleducado” y reprochó sus descalificaciones públicas. “¿Cómo se puede ir a un país solo a insultar? No es posible”, cuestionó.

Una relación marcada por la tensión

Las críticas de Milei se enmarcan en la confrontación que el libertario mantiene desde hace más de dos años con Pedro Sánchez.

En mayo de 2024, durante un acto de Vox en Madrid, el presidente argentino aludió a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo español, como “corrupta”. El Gobierno español exigió una rectificación y llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, en un episodio que abrió una crisis diplomática entre ambos países.

En su más reciente visita a España, Milei volvió a cargar contra Sánchez y lo llamó “dictador”, “ladrón” y “corrupto” ante asistentes a un acto político. El Ministerio de Asuntos Exteriores español condenó esas expresiones y las calificó de ataques e injurias contra el presidente del Gobierno.

El cruce entre ambos gobiernos se había iniciado antes de aquel episodio de 2024. A principios de mayo de ese año, la Casa Rosada respondió con dureza a unas declaraciones del entonces ministro español de Transportes, Óscar Puente, sobre Milei. La polémica abrió una sucesión de mensajes oficiales y cuestionamientos mutuos entre Buenos Aires y Madrid.

La intervención de Milei en el acto de Vox elevó la tensión a un plano diplomático. España retiró a su embajadora en Argentina y reclamó una disculpa pública, que el mandatario argentino no ofreció. Meses después, ambos países normalizaron su representación diplomática y difundieron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a preservar el respeto institucional.

Voto en blanco

Durante el encuentro en Málaga, Felipe González ratificó que votará en blanco en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Explicó que no se siente representado por ninguna de las actuales opciones políticas.

“No oigo nada que me represente de verdad”, dijo al referirse al comportamiento del PSOE y al planteamiento de la oposición. En este último caso, criticó que el proyecto de país se reduzca, a su juicio, a la salida de Sánchez del Gobierno.

De todos modos, González aseguró que participará en las elecciones. “No voy a dejar de votar nunca. Si no me siento representado, voy a seguir votando, pero voto en blanco”, concluyó.

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EuropaPress

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