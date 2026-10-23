España

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

El indicador nacional sube por tercer año consecutivo, con Navarra, La Rioja y País Vasco a la cabeza, mientras Canarias, Andalucía y Galicia cierran el ranking

Varias personas sentadas en la terraza de un bar tomando cerveza
Ciudadanos disfrutan del buen tiempo en una céntrica terraza de Valencia. (Ana Escobar/EFE)
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La calidad de vida en España mejora, pero no llega de la misma manera a toda la población. El Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) alcanzó los 101,74 puntos en 2025, frente a los 101,43 del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El avance, de 0,31 puntos, prolonga una tendencia positiva que se mantiene por tercer año consecutivo después de las caídas registradas desde 2020, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

La evolución general es favorable, aunque las cifras dibujan una realidad desigual. El indicador, que evalúa diferentes aspectos del bienestar de la población, muestra diferencias tanto por sexo y nacionalidad como por comunidad autónoma. Navarra, La Rioja y País Vasco encabezan la clasificación territorial, mientras que Canarias, Andalucía y Galicia se sitúan en los últimos puestos.

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El repunte de 2025 se explica por la mejora de seis de las nueve dimensiones que componen el índice: condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida. Sin embargo, no todos los componentes evolucionaron favorablemente. El ocio y las relaciones sociales, así como la seguridad física y personal, empeoraron respecto a 2024. La dimensión de gobernanza y derechos básicos se mantuvo sin cambios, aunque no fue actualizada en esta edición al no incluirse el módulo correspondiente en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, de periodicidad trienal.

Los hombres viven mejor que las mujeres

Las diferencias entre hombres y mujeres constituyen uno de los aspectos destacados del informe. En 2025, el índice global de calidad de vida alcanzó los 102,48 puntos entre los hombres, frente a los 100,59 registrados entre las mujeres. La distancia entre ambos grupos fue, por tanto, de 1,89 puntos.

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La brecha, no obstante, varía según el ámbito analizado. Las mujeres obtuvieron mejores resultados en educación y experiencia general de la vida, con puntuaciones superiores a las de los hombres en 10,95 y 9,36 puntos, respectivamente. En cambio, los hombres registraron valores más elevados en seguridad física y personal y en entorno y medioambiente, con diferencias de 16,09 y 9,19 puntos.

La ciudad con mejor calidad de vida del mundo está en Europa: montañas, igualdad de ingresos y lugares culturales.

La nacionalidad también marca diferencias en el bienestar

La población española registró el mayor nivel global de calidad de vida, con 102,76 puntos. Por detrás se situaron los extranjeros procedentes de otros países de la Unión Europea, con 101,48 puntos, mientras que la población extranjera del resto del mundo obtuvo 97,28 puntos.

La diferencia entre la población española y la procedente de países de fuera de la Unión Europea fue de 5,48 puntos. Los datos muestran así una distancia apreciable entre los grupos analizados, aunque el indicador global no permite atribuirla por sí solo a una causa concreta.

Por dimensiones, la población española destacó en educación y condiciones materiales de vida. Los ciudadanos extranjeros procedentes de la Unión Europea alcanzaron la puntuación más alta en experiencia general de la vida, mientras que la población extranjera del resto del mundo sobresalió en seguridad física y personal. De nuevo, las diferencias varían según el aspecto del bienestar que se examine.

Navarra lidera el ranking y Canarias queda entre las últimas

El lugar de residencia también influye en el mapa de la calidad de vida. Navarra, La Rioja y País Vasco presentaron los valores más elevados en 2025, mientras que Canarias, Andalucía y Galicia registraron los más bajos.

La clasificación autonómica evidencia que la mejora media del conjunto del país convive con diferencias territoriales. El indicador permite comparar el bienestar desde una perspectiva multidimensional, más amplia que la renta o la actividad económica, al incorporar aspectos como la salud, el empleo, la educación y el entorno.

En cuanto a la evolución respecto al año anterior, la Comunidad de Madrid protagonizó el mayor avance, con un incremento de 0,59 puntos. La Comunitat Valenciana registró la segunda subida más destacada, con 0,5 puntos.

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