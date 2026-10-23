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La anécdota de infancia de la princesa Leonor que ha hecho reír a Letizia y Sofía durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias: “Me quedé hipnotizada con la historia”

La heredera ha recordado cuando fue al cine para ver una de las películas de Studio Ghibli, galardonado este año

La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias
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La princesa Leonor ha vuelto a acaparar todas las miradas durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias. Un año más ha vuelto a dedicar su discurso a los premiados. Ha sido en el momento en el que ha hablado de Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y una anécdota de su infancia que ha hecho reír a su madre y a su hermana.

“Mi recuerdo se remonta a la siguiente escena: mi madre nos lleva a ver Ponyo en el acantilado, para Sofía es su primera vez en el cine, no llega a los dos años y está sentada en el regazo de mi madre”, cuenta la princesa mientras la reina Letizia y la infanta Sofía intercambian miradas cómplices. “Yo me quedé hipnotizada con la historia”, añade Leonor bajo la atenta y cariñosa mirada de su madre, que no puede evitar emocionarse y sonreír mientras su hija recuerda ese momento tan familiar.

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Su hermana, la infanta Sofía, también mira con atención las palabras de la heredera. “Mi hermana, aguanta más o menos, se remueve un poco, pero también se deja llevar por la animación insuperable y sabia de este estudio que desde entonces ha sido parte de nuestra educación”, ha explicado bajo la mirada cómplice de su padre, el rey Felipe VI.

La historia de la película se centra en Sosuke, un chico de 5 años, y su relación con una princesa pez que ansía convertirse en un ser humano en una libre adaptación de La sirenita.

La pasión por el cine de la reina Letizia

El cine educa, claro. Incluso cuando no se lo propone”, ha apuntado la princesa Leonor. Que ha explicado que “las películas de Ghibli muestran princesas guerreras y valientes, respeto a la naturaleza”. No es raro escuchar a la familia real hablar de cine y es que ha sido en multitud de ocasiones en las que se ha podido ver a los reyes, Felipe y Letizia, acudir a ver algún estreno.

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Hace solo unos meses se hizo viral la imagen de los reyes en los cines Renoir. En la imagen, Letizia habla con el vendedor de palomitas, mientras Felipe espera a su lado, con las manos en los bolsillos. Aunque era una fotografía tomada dos años atrás, volvía a poner en actualidad la afición de la pareja por el cine.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía salen del cine Rivoli tras ver 'En un lugar de la mente' (Europa Press)
La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía salen del cine Rivoli tras ver 'En un lugar de la mente' (Europa Press)

En 2025 asistieron a una proyección de Cónclave y, un año antes, eligieron el mismo lugar para ver Pobres criaturas. Sus visitas al cine suelen mantenerse en un perfil discreto y, algunas veces, incluyen a Leonor y Sofía, como en la anécdota que ha contado hoy la princesa. En el verano de 2023, la familia asistió a una función de Barbie en Palma de Mallorca. La reina también ha contado que, cuando su agenda se lo permite, puede ver hasta dos películas en una misma jornada.

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