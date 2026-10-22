España

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

El presidente del Gobierno ha sido el primer candidato en acudir al programa de David Broncano antes de las elecciones del 29 de noviembre

Pedro Sánchez en 'La Revuelta'
Pedro Sánchez en 'La Revuelta'
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Pedro Sánchez ha visitado este jueves La Revuelta, el programa de La 1 presentado por David Broncano, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno ha sido el primer candidato a la Presidencia en acudir al espacio, que también ha invitado a los representantes del Partido Popular, Vox y Frente Amplio.

La aparición de Sánchez coincide con el desacuerdo entre PSOE y PP sobre los debates electorales. Los socialistas plantean un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo el 16 de noviembre y un debate a cuatro el 26 de noviembre en Radiotelevisión Española (RTVE), una opción que los populares rechazan al defender que ese segundo encuentro se celebre en Atresmedia. Vox también ha cuestionado la propuesta del PSOE. Al inicio de la entrevista, Sánchez ha regalado un ajedrez a Broncano.

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Al comienzo de la entrevista, Sánchez ha regalado a Broncano un tablero de ajedrez con sus piezas, después de comentar la afición del presentador por ese juego. “Nosotros hoy para el presidente no tenemos nada, porque así empezó lo de Zapatero y fíjate la que se lió”, ha respondido Broncano entre risas.

El presentador ha recibido al jefe del Ejecutivo con una insignia de RTVE con la bandera de España y ha bromeado con que el programa se había convertido en “El jefe infiltrado”. Broncano también ha dicho que Sánchez sería presidente “por poco tiempo”, en alusión a los sondeos, a lo que el líder socialista ha replicado: “Yo aspiro a renovar cuatro años”.

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(En ampliación)

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