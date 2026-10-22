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Los dos regalos de Pedro Sánchez a David Broncano en ‘La Revuelta’: un juego de “cargarse al rey” y el guiño al ‘Perro Sanxe’

El presidente del Gobierno ha sorprendido al presentador con dos obsequios muy diferentes, uno relacionado con una afición que comparten

Pedro Sánchez y David Broncano de pie en un plató de televisión frente a un sofá rojo, varios cojines y un escritorio de madera
Pedro Sánchez conversa con David Broncano en el escenario del programa de televisión La Revuelta emitido por Televisión Española. (RTVE)
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David Broncano ha vivido una de las noches más importantes de su carrera. O, al menos, una de las más mediáticas y esperadas. Rompiendo con lo habitual, La Revuelta sorprendía en la noche del miércoles 21 de octubre al anunciar que el invitado del jueves 22 sería Pedro Sánchez. Se despejaban así los rumores que circulaban desde hacía semanas, después de que el presentador insinuara en varias ocasiones la posible presencia de los candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno ha sido el primero en aceptar la propuesta y sentarse frente a Broncano en el programa de La 1. En una noche marcada por la expectación y los comentarios en las redes sociales, Sánchez se ha sumado a la dinámica habitual del espacio, entre bromas, preguntas y momentos inesperados. Entre ellos, la entrega de dos regalos que han dejado claro que el presidente también había pensado en los gustos del presentador.

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El primer obsequio tenía que ver con una afición que ambos comparten: el ajedrez. Sánchez ha explicado que alguien que conoce bien a Broncano le había contado que el presentador podía pasarse horas jugando solo, incluso hasta altas horas de la madrugada. Una información que, según ha bromeado, le hizo sospechar inicialmente por la forma en que estaba planteada.

Pedro Sánchez en 'La Revuelta'
Pedro Sánchez en 'La Revuelta'

“Yo también comparto esta afición”, ha explicado el presidente, antes de presentar el regalo como una pieza artística de gran calidad. Se trataba de un tablero de unos 50 centímetros acompañado de todas las piezas, un detalle pensado para alguien que disfruta de este juego y al que Sánchez conoce, al menos, a través de las referencias que le habían llegado.

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La elección, sin embargo, no tardó en dar pie a las bromas políticas. Ricardo Castella, colaborador del programa, reparó en el objetivo del juego y lanzó una advertencia: “Es un juego de cargarse al rey, ya me veo mañana los titulares”. La observación dio paso a un comentario de Sánchez sobre la actualidad política y, en concreto, sobre José María Aznar.

Pedro Sánchez aparece sentado en un sofá de terciopelo rojo con varios cojines en el escenario de un programa de televisión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa como invitado en el programa La Revuelta en los estudios de Televisión Española. (RTVE)

“Es un juego que va de cargarse al rey. Lo de Aznar es tremendo, no sé qué lecciones da...”, afirmó el presidente aludiendo a la afirmación que el expresidente hizo unos días antes en la que aseguró que, si Sánchez volviera a Gobernar, incitaría a una república.

El segundo obsequio era bastante más peculiar. Sánchez entregó a Broncano una figura de un perro blanco con una capa roja que, además de tener un aspecto llamativo, escondía una utilidad práctica: guardar galletas.

El presidente explicó que tiene dos perritas de agua y que suele darles alguna galleta. En ese contexto, sus colaboradores le regalaron el objeto, que funciona como un recipiente para guardar estos premios. Al verlo, pensó que podía encajar perfectamente con el presentador. “Cuando lo vi, dije: esto para David. Así lo pones donde quieras y así te acuerdas del perro”, contó.

Pedro Sánchez sentado en un sofá rojo habla con David Broncano, quien está sentado detrás de una mesa llena de diversos objetos
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez conversa con el presentador David Broncano durante su participación en el programa La Revuelta de RTVE. (RTVE)

Broncano recibió el detalle con una valoración breve, pero positiva: “Muy buen regalo”. Sin embargo, la sorpresa no había terminado. Cuando Pedro Sánchez abrió el recipiente, en su interior no había galletas, sino una chapa con el lema “Perro Sanxe”, el apodo que se ha popularizado en internet para referirse al presidente del Gobierno.

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