Pedro Sánchez se moja y responde a las preguntas clásicas de Broncano en ‘La Revuelta’: “Tenemos una vida sexual activa y sana”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversa con el presentador David Broncano durante una emisión del programa de televisión La Revuelta en RTVE. (RTVE)

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Pedro Sánchez ha protagonizado uno de los momentos más distendidos de su visita a La Revuelta al enfrentarse a las preguntas clásicas de David Broncano.

El presidente del Gobierno se ha sometido al cuestionario que el presentador plantea habitualmente a sus invitados, con preguntas sobre el dinero que tienen en el banco y su vida sexual. Una dinámica que ha dado pie a bromas, comentarios inesperados y una respuesta final que ha arrancado los aplausos del público.

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Antes incluso de que Broncano comenzara con el interrogatorio, Sánchez se ha adelantado con una pregunta dirigida al presentador: “¿A que nunca te hubieras imaginado que le ibas a hacer estas preguntas a un presidente del Gobierno?”. Una reflexión que ha servido para subrayar lo poco habitual que resulta ver al jefe del Ejecutivo participando en una sección de estas características.

La pregunta sobre el dinero y los regalos institucionales

Pedro Sánchez permanece sentado en un sillón del plató del programa La Revuelta con un muñeco sobre sus piernas. (RTVE)

La primera parte del cuestionario ha girado en torno al dinero que Sánchez tiene en el banco. Lejos de contestar, Pedro ha recurrido a Miguel, encargado de ayudar a comprobar las respuestas económicas de los invitados, para que lo mirara ya que su sueldo es algo “de transparencia”.

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La conversación también ha derivado hacia los regalos que reciben los presidentes durante sus compromisos oficiales. Broncano ha bromeado con la posibilidad de que dentro de unos años se descubra que Sánchez recibió unos pendientes de oro. “¡No!”, ha respondido el presidente entre risas.

A continuación, ha explicado que los mandatarios no siempre conocen todos los obsequios que reciben durante sus actos institucionales. “Muchas veces los presidentes del Gobierno no saben cuáles son los obsequios que el presidente o mandatario le dan”, ha señalado, en una referencia que ha relacionado también con José Luis Rodríguez Zapatero.

“No solo se folla, también se hace el amor”

Ha merecido la pena hacer las Preguntas Clásicas™ todo este tiempo para poder hacérselas al Presidente del Gobierno. #LaRevuelta @sanchezcastejon https://t.co/8gSlnj5KWE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

Tras la parte económica, Broncano ha anunciado el cambio de tema con su habitual desparpajo: “Después de este análisis político, a lo de follar, Pedro”. Sánchez ha recogido el guante con una réplica que ha provocado las risas del público: “No solo se folla, también se hace el amor, David”.

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“Es que yo soy muy bruto”, ha reconocido el presentador, antes de explicar su particular sistema de puntuación. En esta escala, hacer el amor y “unirse dos cuerpos en uno” suma un punto, mientras que otras prácticas reciben puntuaciones diferentes. Broncano ha seguido con sus bromas e incluso ha imaginado situaciones en la Moncloa, detrás de un cuadro de Goya.

Sánchez también ha participado en el intercambio y ha lanzado una pregunta al presentador: “¿Cuánto vale un beso en un mítin?”. Broncano ha descartado esa posibilidad dentro de su escala y ha continuado con la cuestión de la masturbación, a la que se ha referido en tono humorístico como “la paja presidencial”.

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Pedro Sánchez conversa con David Broncano durante una emisión del programa de televisión La Revuelta en RTVE. (RTVE)

El presidente ha advertido entonces de que cualquier cifra que diera podía convertirse en un fenómeno viral. “Yo diré... esto se hace viral si digo un número”, ha comentado, consciente de la repercusión que podía tener su respuesta.

Finalmente, Sánchez ha evitado entrar en detalles numéricos, pero sí ha querido dejar clara su contestación: “Yo te digo que tenemos una vida sexual activa y sana”. La frase ha provocado los aplausos del público y ha puesto el broche a uno de los momentos más desenfadados de su entrevista con Broncano.