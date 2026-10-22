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Dani, médico de familia: “Las guardias de 24 horas antes sí tenían sentido, ahora ha cambiado el paradigma”

El especialista denuncia el desgaste que provocan las jornadas prolongadas, la falta de descanso y un sistema que no se adapta a la demanda actual de atención sanitaria

Un paciente en la consulta del médico (Magnific)
Un paciente en la consulta del médico (Magnific)
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La sanidad pública de calidad es uno de los pilares de un Estado de bienestar. Garantizar que cualquier persona pueda recibir atención médica cuando lo necesita requiere profesionales bien formados, recursos suficientes y unas condiciones laborales que les permitan desempeñar su trabajo con todas las garantías.

Sin embargo, detrás de cada consulta, intervención o urgencia hay médicos que afrontan una enorme responsabilidad, jornadas exigentes y decisiones que pueden tener consecuencias directas sobre la vida de sus pacientes.

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En muchos casos, estas decisiones se tienen que tomar cuando el especialista lleva más de 20 horas despierto. Esta es la situación a la que se enfrentan miles de sanitarios al día, como es el caso de Dani, un médico de familia que ha publicado un vídeo criticando el sistema de guardias actual.

Por qué ha perdido su sentido hacer guardias

“Antes, la guardia de 24 horas sí tenía sentido. El médico estaba en el hospital por si llegaba algo grave: un infarto, un accidente, una urgencia real. Si no llegaba nada, podía descansar. Hoy en día ha cambiado el paradigma”, explica el médico en su cuenta de TikTok (@consultaabierta).

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El experto denuncia que las guardias han dejado de responder a la función para la que fueron concebidas. Si antes estaban pensadas para atender urgencias puntuales durante la noche, ahora los profesionales deben hacer frente a una asistencia continuada, incluso cuando las consultas no responden a una emergencia.

La demanda de atención inmediata ha reducido las posibilidades de descanso durante esas 24 horas, lo que cambia por completo las condiciones en las que trabajan.

Esta falta de descanso no es una cuestión menor. La fatiga afecta a la capacidad de concentración y a la toma de decisiones, dos aspectos fundamentales en una profesión en la que un error puede tener consecuencias para la salud de los pacientes. Por eso, Dani considera que el problema no es mantener los servicios sanitarios disponibles durante todo el día, sino hacerlo mediante jornadas tan prolongadas.

@consultaabierta El médico que te atiende a las 3am lleva 19h sin dormir 😳 Esto antes no pasaba tanto. Te explico el cambio de paradigma en las guardias médicas 🩺 #guardiasmedicas #medicina #sanidad #medicofamilia #saludpublica ♬ sonido original - Consulta Abierta

Ante esta situación, el médico plantea una alternativa: organizar la asistencia en turnos de ocho o doce horas, en lugar de mantener guardias de 24 horas en las que el descanso resulta cada vez más difícil.

A su juicio, no se trata de recuperar un modelo del pasado, sino de adaptar el sistema a las necesidades actuales sin comprometer la seguridad de quienes acuden a un centro sanitario.

Incongruencias del sistema de guardias

A la exigencia de trabajar durante jornadas tan prolongadas se suman dos problemas que afectan a los médicos: la forma en la que se retribuyen las guardias y las consecuencias que la falta de sueño tiene sobre su capacidad para trabajar. Aunque estas horas se añaden a la jornada ordinaria, la legislación española no las considera horas extraordinarias, sino jornada complementaria, con un sistema de compensación propio.

Así lo establece el artículo 48 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que deja su retribución en manos de las normas y los acuerdos aplicables en cada caso. Esto significa que las guardias no se abonan automáticamente como horas extra, aunque supongan prolongar la jornada durante muchas horas. Su remuneración depende del sistema establecido en cada servicio de salud, una situación que alimenta las críticas de los profesionales.

El segundo aspecto tiene que ver con el propio descanso. Llevar entre 17 y 19 horas despierto puede provocar un deterioro del rendimiento comparable al de una persona con una tasa de alcohol en sangre del 0,05% (0,5 gramos por litro), según un estudio.

En una profesión en la que la concentración y la rapidez de respuesta son esenciales, el descanso no debería considerarse un privilegio, sino una condición necesaria para proteger tanto a los profesionales como a los pacientes.

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