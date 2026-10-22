La reina Letizia brilla con una blusa verde botella y un pantalón de traje clásico en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía acuden al XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias

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El Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo ha vuelto a desplegar su alfombra roja para acoger el tradicional concierto previo a los Premios Princesa de Asturias, marcando el debut oficial de la Familia Real en la capital asturiana este jueves 22 de octubre. Acompañada por el rey Felipe VI y arropando a la princesa Leonor y la infanta Sofía en su primera aparición conjunta desde los actos del 12 de Octubre, doña Letizia ha inaugurado su particular pasarela ovetense antes de la solemne ceremonia de este viernes en el Teatro Campoamor.

Fiel a una de sus fórmulas más aplaudidas para este acto nocturno, la reina ha prescindido del clásico vestido para apostar por un impecable estilismo de dos piezas que estiliza al máximo su silueta. La gran protagonista del conjunto ha sido una espectacular blusa fluida en color verde botella de H&M con un precio de 80 euros.

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Enriquecida con un elegante drapeado en el pecho y unas llamativas mangas con efecto capa que dejaban al descubierto parte de sus brazos, aportando movimiento y sofisticación al caminar. En contraste, doña Letizia ha optado por unos pantalones negros de corte palazzo, cintura entallada y talle alto, consolidando una silueta estructurada que da continuidad a su predilección por el pantalón en esta antesala musical.

Concierto Premios Princesa de Asturias. (EFE/ Ballesteros)

Para rematar el estilismo, la consorte ha cuidado cada detalle a través de los accesorios, combinando la tonalidad joya de su prenda superior con una cartera de mano tipo clutch a juego en verde botella y sus inseparables salones negros de puntera afilada.

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En el apartado de belleza y joyería, doña Letizia ha dejado su melena suelta, peinada de forma muy natural, cediendo todo el protagonismo a unos pendientes de gran tamaño que iluminaban sus facciones y aportaban la dosis justa de brillo a un look sobrio, moderno y perfectamente medido para no eclipsar a sus hijas. En este caso ha sacado los pendientes que le regalaron por su 50 cumpleaños de la marca Tous.

Este año los Premios Princesa de Asturias son especiales, pues es el primero en el que la princesa de Asturias tendrá la responsabilidad de elogiar a los galardonados, concluir la ceremonia y abrir las puertas a los Premios Princesa de Asturias del próximo año. Una labor que, hasta ahora, llevaba a cabo su padre.

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La primera parada de los Princesa de Asturias

El Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo ha vuelto a extender su alfombra roja para acoger el tradicional concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. Este jueves 23 de octubre, los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido la velada sinfónica, dedicada en esta ocasión a la obra de Felix Mendelssohn, inaugurando oficialmente los actos conmemorativos en la capital asturiana antes de la solemne ceremonia de entrega de este viernes en el Teatro Campoamor.

La reina Letizia ha brillado en los Premios Princesa de Asturias 2026. (EFE/Ballesteros)

La llegada de la familia real, poco antes de las siete de la tarde, ha sido recibida entre los aplausos del público ovetense. Fiel a su papel en los últimos años, doña Letizia ha vuelto a demostrar su maestría para equilibrar la sobriedad institucional con toques de pura tendencia, apostando por una fórmula estilística pensada para no eclipsar a la princesa de Asturias en una edición donde la heredera asume un protagonismo histórico.

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