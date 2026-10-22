La princesa Leonor deslumbra con un traje sastre y la infanta Sofía con un vestido de volantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el concierto. (EFE/ Ballesteros)

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El Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo ha sido el escenario del debut estilístico de la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2026. Este jueves 22 de octubre, las hijas de los reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, han acaparado todas las miradas a su llegada a la tradicional velada sinfónica, convirtiendo la alfombra roja en una pasarela de contrastes. Con dos propuestas muy diferentes que reflejan la madurez de la heredera y la audacia juvenil de su hermana, ambas han demostrado una complicidad absoluta al bajarse del vehículo oficial, conquistando al público asturiano antes de la solemne gala del viernes en el Teatro Campoamor.

La gran protagonista de la noche, la princesa Leonor, ha sido la última en hacer su entrada y ha vuelto a confirmar su idilio con el traje sastre. La heredera al trono ha impactado con un elegante dos piezas negro confeccionado en raso, compuesto por una americana de corte oversize que ha ceñido a la cintura gracias a un favorecedor cinturón anudado con lazo cruzado.

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Completando su imagen de futura reina con guiños a las tendencias más actuales, Leonor ha lucido su melena rubia con raya en medio y ondas naturales, sumando al conjunto pendientes de aro, un collar discreto y un original gesto estilístico: lucir un llamativo brazalete colocado estratégicamente por encima de la manga de la chaqueta.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el concierto. (EFE/ Ballesteros)

Por su parte, la infanta Sofía ha deslumbrado asumiendo su rol con una frescura arrolladora y desmarcándose por completo de la sobriedad del pantalón. La hija menor de los Reyes ha apostado por un impresionante vestido azul marino de escote a la caja, salpicado de volantes que aportaban dinamismo a su figura.

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Fiel a su propia personalidad, Sofía ha optado por peinar su larga melena completamente lisa y ha sorprendido al subirse a unos zapatos con un tacón notablemente más alto del que suele acostumbrar, rubricando junto a su hermana un tándem de estilo impecable para abrir la gran cita ovetense.

Ambas destacan en elegancia, marcando un claro patrón respecto al resto de la realeza europea. Las hijas de Felipe VI denotan una madurez propia del paso a la vida adulta, tomando un nuevo rumbo que recuerda mucho al armario de Letizia.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía acuden al XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias

La primera gran cita en Oviedo

Oviedo se viste de gala un año más. Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido este jueves 23 de octubre el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Esta tradicional velada musical, que este año rinde homenaje al compositor Felix Mendelssohn con la Orquesta Sinfónica del Principado, supone el esperado pistoletazo de salida oficial a la gran semana institucional de la capital asturiana, sirviendo de brillante antesala a la entrega de galardones que tendrá lugar este viernes.

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Concierto Premios Princesa de Asturias. (EFE/ Ballesteros)

Al filo de las siete de la tarde, la llegada de la familia real a las puertas del auditorio ha desatado la ovación del público congregado. Como era de esperar, todas las miradas convergían en la princesa Leonor. En una edición marcada por el afianzamiento definitivo de su agenda, este viernes debutará presidiendo por primera vez en solitario la audiencia matinal con los premiados.

La madurez institucional de la heredera al trono se ha reflejado también en sus decisiones de vestuario, apostando por un estilismo que confirma su impecable evolución y subraya el protagonismo que ostenta este 2026.

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