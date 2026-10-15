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Con una pechuga de pavo, especias y tu freidora de aire puedes preparar este fiambre delicioso y saludable recomendado por una chef privada

Este fiambre de pavo natural y saludable es ideal para no comprar más embutido procesado de supermercado

Receta de embutido casero de fiambre de la nutricionista Nuria Garrido (Montaje Infobae)
Receta de embutido casero de fiambre de la nutricionista Nuria Garrido (Montaje Infobae)
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Cada vez son más quienes buscan evitar productos ultraprocesados en su carrito de la compra. Aprender a cocinar alternativas en casa puede ser una solución maravillosa, no solo más saludable y natural que las opciones industriales, sino además mucho más económica que productos orgánicos o ‘bio’ que podemos encontrar en las tiendas.

Sucede con los fiambres y embutidos, productos que suelen actuar como salvavidas en desayunos, bocadillos de media mañana y cenas y que, en realidad, son muy sencillos de recrear en casa. Hoy nos apuntamos la receta de Nuria Garrido, chef privada y creadora de contenido especializada en alimentación saludable.

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“Mi secreto para no comprar más fiambre de supermercado es preparar mi propio fiambre de pavo 100% natural”, asegura la cocinera en uno de sus vídeos, antes de comenzar a explicar su receta. Se trata de un embutido casero “sin azúcares, sin almidones y con todo el sabor de la proteína de verdad”. Para elaborarlo en casa, solo hace falta contar con una pechuga de pavo como base, que la nutricionista adoba con una mezcla de especias casera para luego cocinarla y convertirla en un embutido frío.

La clave de la cocción está en sellar primero la carne en una sartén a fuego fuerte, para conservar así los jugos en su interior. Después, la pechuga se cocina por completo en la freidora de aire o en el horno, hasta conseguir el punto perfecto en la carne. “En la nevera se mantiene perfecto unos 3 o 4 días; yo siempre preparo una pieza grande”, asegura la chef, que considera esta elaboración “un salvavidas para tener una cena limpia y rápida cualquier día de la semana”.

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Receta de fiambre de pavo casero de la nutricionista Nuria Garrido

Esta receta consiste en adobar una pechuga de pavo entera con especias y aceite, sellarla opcionalmente en sartén y cocinarla envuelta en papel de horno. La técnica clave es el enfriado total antes de cortar, un paso que compacta las fibras de la carne y permite lonchas finas y limpias, igual que un fiambre comercial.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos de preparación y cocción, más el reposo obligatorio en frío.

  • Preparación: 10 minutos (adobo y sellado opcional).
  • Cocción: 30 minutos en airfryer a 185 °C, o 40 minutos en horno a 180 °C.
  • Reposo en frío: mínimo 2 horas, idealmente toda la noche.

Ingredientes

  • 1 pechuga de pavo entera
  • Aceite de oliva virgen extra (AOVE), un buen chorro
  • Sal, al gusto
  • Pimienta negra, al gusto
  • Pimentón, 1 cucharadita
  • Ajo en polvo, 1 cucharadita
  • Orégano, abundante cantidad

Cómo hacer fiambre de pavo casero, paso a paso

  1. Seca bien la pechuga de pavo con papel de cocina antes de condimentar.
  2. Cubre toda la pieza con el AOVE, asegurándote de que quede bien impregnada.
  3. Añade la sal, la pimienta, el pimentón, el ajo en polvo y el orégano.
  4. Masajea la pieza con las manos para que las especias se adhieran por completo.
  5. Sella la pechuga en una sartén caliente por todos los lados. Este paso es opcional, pero aporta más jugosidad.
  6. Coloca el pavo sobre papel de horno.
  7. Envuelve la pieza bien apretada, en forma de caramelo, girando los extremos para sellar los jugos dentro.
  8. Elige el método de cocción según tu preferencia.
    1. En airfryer: cocina 30 minutos a 185 °C.
    2. En horno: cocina 40 minutos a 180 °C, con calor arriba y abajo, sin ventilador.
  9. Retira la pieza y déjala enfriar totalmente a temperatura ambiente antes de manipularla.
  10. Pasa el fiambre a la nevera varias horas, o mejor toda la noche, para que termine de compactarse.
  11. Corta en lonchas finas con un cuchillo bien afilado una vez esté completamente frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Una pechuga de pavo entera suele pesar entre 1 y 1,5 kilogramos, lo que rinde aproximadamente 6 a 8 porciones de fiambre en lonchas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110-135 kcal por cada 100 gramos.
  • Proteínas: 22-24 gramos.
  • Grasas: 1-3 gramos.
  • Carbohidratos: menos de 1 gramo.
  • Sodio: variable según la cantidad de sal añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El fiambre de pavo casero se conserva en la nevera, bien tapado en un recipiente hermético, durante 3 a 4 días. Si no se va a consumir pronto, conviene cortarlo en porciones y congelarlo, lo que permite extender su vida útil varias semanas.

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