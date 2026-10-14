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Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

Cuando los limpiaparabrisas se exponen a los rayos UV y a la suciedad, las escobillas traseras se secan y sufren un desgaste prematuro, lo que les quita eficacia e incluso puede hacer que dañen el parabrisas o tengan un efecto contraproducente

Cuando los limpiaparabrisas se exponen a los rayos UV y a la suciedad, las escobillas traseras, en especial en SUV y hatchbacks, se secan y sufren un desgaste prematuro (VisualesIA Scribnews)
Cuando los limpiaparabrisas se exponen a los rayos UV y a la suciedad, las escobillas traseras, en especial en SUV y hatchbacks, se secan y sufren un desgaste prematuro (VisualesIA Scribnews)
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No es común preocuparse demasiado por el limpiaparabrisas trasero. Se ve menos, tampoco se usa tanto y, en realidad, casi hay que acordarse de que existe para saber que está. Quizás, según quién, podría decirse que la mayoría de limpiaparabrisas traseros existen en un estado de semiabandono, aun en vehículos al uso; y por eso no es inusual que se acaben deteriorando. Pero cubrirlos con una bolsa puede protegerlos de los rayos UV, los secadores de los autolavados automáticos o la acumulación de hielo, según el portal especializado SlashGear.

Cuando los limpiaparabrisas se exponen a los rayos UV y a la suciedad, las escobillas traseras, en especial en SUV y hatchbacks, se secan y sufren un desgaste prematuro, lo que les quita eficacia e incluso puede hacer que dañen el parabrisas o tengan un efecto contraproducente al esparcir la suciedad en lugar de retirarla. Cubrir la escobilla con una bolsa actúa como una barrera frente al polvo y la exposición solar directa. No sustituye el mantenimiento, pero puede ayudar a que la goma dure más y evitar que un limpiaparabrisas ya desgastado termine por rayar el cristal.

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Los túneles de lavado, un punto de riesgo para el brazo y la escobilla

El segundo contexto en el que aparece esta práctica son los túneles de lavado automáticos, que cuentan con grandes cepillos giratorios, el sistema escanea la forma de la carrocería del vehículo y se adapta en consecuencia. Sin embargo, hay un detalle trasero que en algunos modelos sobresale bastante: el limpiaparabrisas trasero.

Este elemento se ubica en un punto complejo, ya que está montado directamente sobre el vidrio y, en algunos coches, sobresale de forma considerable. Esto provoca que, si un cepillo queda atrapado entre el brazo del limpiaparabrisas y el vidrio o se engancha, la fuerza puede doblar o dañar la pieza.

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Por qué hay personas que ponen una bolsa de plástico en el parabrisas (VisualesIA Scribnews)
Por qué hay personas que ponen una bolsa de plástico en el parabrisas (VisualesIA Scribnews)

Los limpiaparabrisas delanteros no necesitan esta protección porque suelen estar mucho más ajustados al parabrisas y, al bajarlos, terminan por debajo del borde del cofre. Esto hace mucho más difícil que los cepillos de lavado se enganchen a ellos.

Por este motivo, algunos establecimientos colocan bolsas protectoras antes de que el vehículo entre al túnel, mientras que otros conductores optan por fijar el brazo con cinta adhesiva o introducir la escobilla en una funda de plástico. Se tarda apenas unos segundos y puede marcar la diferencia entre una limpieza sin incidencias y una visita al taller de chapa o a la tienda de recambios para cambiar el brazo y la banda del limpiaparabrisas.

El hielo puede soldar la escobilla al cristal

El tercer motivo está relacionado con el hielo y la nieve, un problema conocido por quienes dejan el vehículo al aire libre en invierno. SlashGear plantea una situación frecuente: despertarse con un parabrisas trasero escarchado, cubierto por una capa sólida de hielo que incluye las escobillas. El medio advierte que, salvo que el coche cuente con limpiaparabrisas calefaccionados, intentar liberarlos a la fuerza puede resultar contraproducente y provocar daños en el mecanismo.

La solución que plantea el portal vuelve a lo mismo: cubrir las escobillas traseras con una bolsa crea una barrera protectora que evita que el hielo y la nieve se adhieran a la goma durante la noche. El mismo principio se aplica a las fundas específicas que se comercializan como accesorios de invierno.

Existe, no obstante, un paso que conviene no saltarse: antes de ponerse en marcha, la bolsa debe retirarse siempre y la escobilla debe revisarse. Se trata de una solución sencilla y de bajo coste, pero relevante para quienes conducen con frecuencia bajo lluvia, nieve o barro, situaciones en las que mantener el cristal trasero limpio resulta determinante para la visibilidad.

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