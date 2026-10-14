Cómo hacerse donante de órganos en España: el documento que asegura que se cumpla esta última voluntad altruista

Traslado del riñón desde el Hospital de Cruces de Bilbao hasta Padua (Italia). (MINISTERIO DE SANIDAD)

Guardar

España es desde hace tres décadas el país que más trasplantes realiza en todo el mundo. El éxito del modelo nacional se explica, en parte, por el altruismo de su población: solo en 2025, 2.547 personas decidieron donar sus órganos tras fallecer, una tasa de 52 donantes por millón de habitantes.

La tendencia parece que se mantendrá durante muchos años, pues ocho de cada diez españoles asegura que quiere donar sus órganos después de morir. Pero estos deseos no siempre se cumplen, advierten desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). A veces, porque no se cumplen las condiciones médicas para hacerlo posible y otras porque no se tiene claro si la persona estaba dispuesta a llevar a cabo este gesto tan altruista.

PUBLICIDAD

Por ello, desde la ONT dejan una serie de recomendaciones para que aquellos que deseen convertirse en donantes después de su muerte puedan hacerlo sin impedimento.

Así funciona la donación de órganos en España

Imagen de archivo de un quirófano. (Europa Press)

Lo primero que hay que tener claro es que en España todos somos donantes. La Ley española de Trasplantes (Ley 30/1979) establece lo que se conoce como consentimiento presunto, por el cual se presupone que todo paciente acepta donar sus órganos, salvo que haya expresado lo contrario.

En la práctica, esto no funciona exactamente así. Hay establecidos una serie de protocolos que buscan preservar la voluntad del fallecido. Lo primero que se hace es consultar el Registro de Instrucciones Previas o Voluntades anticipadas, un documento en el que todos los ciudadanos pueden dejar registrado qué quieren que se haga con su cuerpo.

PUBLICIDAD

No todo el mundo conoce este trámite y es frecuente que los médicos se encuentren un vacío en este campo. En caso de no existir tal registro, son los coordinadores de trasplantes los que se dirigen a los familiares para conocer su deseo. Aquí es donde surge el problema: según un estudio de la ONT y la Fundación Mutua Madrileña, más de la mitad de los españoles asegura que su familia no conoce su voluntad de donar.

Esto hace que, en muchas ocasiones, no se cumpla su intención. Según el mencionado informe, solo el 54,9% de la ciudadanía autorizaría la donación de órganos de un familiar si desconoce cuál es su deseo, incluso aunque crean que sus familiares y amigos están a favor de ello.

PUBLICIDAD

Cómo hacer un documento de instrucciones previas

Por tanto, dejar constancia de nuestra voluntad en un documento de instrucción previa puede ser clave para que se cumpla nuestro deseo de donar. El nombre varía en función de las comunidades autónomas (documento de voluntades anticipadas, manifestaciones anticipadas de voluntad, declaración de voluntad vital anticipada, voluntades previas y expresión anticipada de voluntades...) y también los trámites a realizar, pero todos ellos están interconectados.

Con carácter general, el documento debe ser realizado mediante un acto personalísimo, es decir, debe realizarlo la persona interesada, en plenas capacidades y cumpliendo los requisitos requeridos por cada comunidad autónoma. El documento después es entregado ante instituciones y centros sanitarios acreditados. Toda la información puede encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad.

PUBLICIDAD

Si, aun habiendo hecho este paso, se quiere tener constancia de que se es donante, la ONT permite a todos los españoles descargarse su propia tarjeta de donante a través de su página web.

Los otros registros de donantes

Además de órganos y tejidos, existe otro procedimiento para el que la ley exige un registro: la donación de médula ósea. Este gesto permite a personas con enfermedades de la sangre o del sistema inmunitario sustituir células dañadas para que el cuerpo genere sangre y defensas sanas.

Los donantes de médula deben dejar constancia de su voluntad en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). Los interesados deben ser mayores de 18 años y menores de 40, siempre que no padezcan ninguna enfermedad susceptible de ser transmitida o que pueda poner en peligro la vida del receptor.

PUBLICIDAD

Néstor, donante de médula, conoce a Elena, paciente con leucemia que recibió el trasplante (Ministerio de Sanidad)

Tras un completo proceso informativo, los donantes deben rellenar un documento de inscripción en el registro, firmar un “consentimiento informado” para la inclusión en el REDMO y dar una muestra de saliva o de sangre que se analizará para saber la compatibilidad del donante con los pacientes actuales. Una vez finalizado el proceso anterior, el REDMO pasará a incluir a esa persona como donante de médula ósea en su registro, donde permanecerá como máximo hasta los 60 años.