España

Pablo Borraz, arquitecto: “Aunque tu casa tenga ventanas, la normativa obliga a tener sistema de ventilación”

Para incorporar un sistema de recuperación mecánica se necesita un presupuesto de entre 2.000 a 8.000 euros

Interior de una habitación con dos ventanas de madera abiertas, cortinas blancas en movimiento, un sillón y una mesa de madera.
Las ventanas abiertas de una sala de estar permiten el flujo de aire fresco y la ventilación natural del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ventilación dentro de casa es una de las medidas más importantes para eliminar los contaminantes y el exceso de CO2, evitar que la humedad genere moho y renovar el aire interior. Todo ello refuerza a su vez la protección de la salud. Por esto mismo, el arquitecto Pablo Borraz ha advertido a través de un video en su cuenta de TikTok que, a partir de la publicación del Código Técnico de la Edificación (CTE), las viviendas nuevas deben incluir un sistema de ventilación general, a pesar de contar con ventanas en cada una de las estancias.

“¿Sabías que, aunque tu casa tenga ventanas en todas las habitaciones, la normativa te obliga a instalar un sistema de ventilación?”, pregunta el experto. Al parecer, este reglamento “no permite que una vivienda nueva se ventile exclusivamente abriendo las ventanas”, afirma. Al parecer, este código técnico “te obliga a instalar un sistema de recuperación mecánica o híbrida con todos sus conductos, entradas y salidas de aire, etcétera”. El arquitecto explica que el precio de la instalación se sitúa entre “unos 2.000 euros” y “seis, siete, ocho mil euros en casos más complejos o de mayor eficiencia energética”.

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No obstante, “este es un gasto para una vivienda nueva que mucha gente ni siquiera sabe que existe”, afirma, al matizar que “abrir las ventanas no es suficiente para ventilar tu casa según la normativa”. Esta es una de las “exigencias normativas que la mayoría de autopromotores desconocen” a la hora de construir una casa. Por eso subraya que “conocerlas desde el principio es fundamental para evitar sorpresas en el presupuesto”, termina Borraz.

El arquitecto Pablo Borraz, habla sobre la ventilación en el hogar (Montaje Infobae @pbsarquitectura)
El arquitecto Pablo Borraz,habla sobre la ventilación en el hogar (Montaje Infobae @pbsarquitectura)

Qué dice el Código Técnico sobre la ventilación en las casas

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE DB HS 3), la vivienda de nueva construcción debe garantizar una renovación continua del aire interior que elimine los contaminantes producidos por su uso normal. De este modo, su objetivo principal es mantener condiciones óptimas de salubridad, fijando que la concentración media anual de dióxido de carbono (CO2) no supere las 900 ppm en los espacios habitables.

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Para lograr esta ventilación de fondo, exige la instalación de un sistema general de ventilación de tipo híbrido o mecánico, como ha explicado Pablo Borraz, prohibiendo que sea exclusivamente natural para evitar fallos por inversión térmica. Asimismo, estipula un sentido de flujo obligatorio: el aire limpio entra por los locales secos (dormitorios, salones y comedores) y circula hacia los locales húmedos (cocinas y baños), desde donde se extrae.

Esto se organiza con aberturas de admisión en estancias secas (aireadores a más de 1,80 m del suelo o microventilación en ventanas), aberturas de paso en puertas y aberturas de extracción cerca del techo en estancias húmedas conectadas a conductos verticales. Asimismo, la normativa fija caudales mínimos de ventilación obligatorios en función del número de dormitorios y del uso de cada espacio.

Finalmente, se requiere una ventilación natural complementaria para situaciones puntuales de contaminación, exigiendo ventanas o puertas exteriores practicables en salas, dormitorios y cocinas con una superficie de al menos un veinteavo de la superficie útil de la estancia. Las bocas de expulsión deben ubicarse en la cubierta del edificio, manteniendo una separación mínima de tres metros respecto a tomas de aire y áreas transitables para evitar la reentrada de aire contaminado.

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