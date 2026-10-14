Joan Chevalier, segunda eliminada de ‘Drag Race España 6′: “Soy un poco rara, es normal que al principio mis compañeras no conectaran y la tomaran conmigo”

Joan Chevalier, la segunda expulsada de la sexta temporada de ‘Drag Race España’, habla sobre si se sintió infravalorada por sus compañeras.

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Joan Chevalier, drag queen malagueña de 27 años y especialista en confección propia de vestuario, se convirtió en la segunda eliminada de la sexta temporada de Drag Race España. Pese a su temprana salida del concurso de Atresplayer, la concursante se ganó el cariño del público y terminó entre las favoritas de la edición, tras ganar además el reto de costura. Infobae ha podido hablar con la polifacética artista para repasar su paso por el programa, incluidos los desprecios que recibió por sus compañeras en un principio.

La drag queen reconoce que ver su propio paso por Drag Race España no resultó sencillo en un primer momento, ya que comenzó en el bottom: “El primer capítulo fue un poco duro, la verdad. Una lloradita sí que me di”, relata la concursante, que asegura que su compañera Coco Luna grabó en vídeo su reacción. “Estaba muy insegura sobre cómo me había mostrado”, admite sobre las dudas que arrastraba antes de la emisión.

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Esa inquietud se disipó con el paso de los capítulos: “Ya se había roto la tensión del miedo que yo tenía de cómo se iba a ver todo”, explica Joan Chevalier, que dice haber podido disfrutar del resto de la temporada “con mucha ilusión” una vez superado el temor inicial. Contrario a lo que cabría anticipar, la drag queen asegura haber visto con ganas el episodio de su propia expulsión: “No sé por qué, pero me pareció tan divertido en realidad”.

Joan Chevalier, segunda expulsada de 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

Joan Chevalier en ‘Drag Race España’

Joan Chevalier, como costurera experta, también destaca las diferencias entre la percepción en directo y en pantalla de algunos vestuarios: “Hay algunos trajes de mis compañeras que se veían tan increíbles en la vida real y en pantalla se ha perdido un poquito. Son cosas de que se ve la distancia de verdad”. Sobre el momento en que resultó eliminada tras haber ganado un reto previo, la concursante bromeó con la rapidez de su salida. “Me fui rápido porque tenía un poco de prisa, tenía cosas que hacer”, ironiza: “Está mal que yo lo diga, pero me parece icónico el recorrido que he hecho de bottom, win, y para casa. Fue como: ‘Ya he visto lo que tenía que ver’”.

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“Se sentía como mucho nervio. Hay cosas que son de la dinámica del concurso que no están dentro de tu control”, apunta Joan Chevalier, que se definió como alguien que necesita “prepararse psicológicamente” para los desafíos de Drag Race España. “Me moría por el reto de costura, es como mi cosa favorita”, recuerda el desafío que ganó. También valoró positivamente que fuese por equipos, pese a no ser su modalidad preferida, porque le permitió “conocer a gente que a lo mejor en otras circunstancias no habría entablado mucha conversación con ellas”.

Joan Chevalier, segunda expulsada de 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

Entre los retos que no llegó a disputar, Joan Chevalier menciona el Snatch Game y algún tipo de prueba musical: “A mí cantar me gusta mucho y es una cosa que en el concurso no la he mencionado en absoluto”, revela. Sobre a quién habría imitado de haber llegado a esa prueba, prefiere no desvelarlo: “No puedo decir a quién iba a hacer, pero sé que os hubiera gustado mucho y que no os lo esperaríais para nada”.

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Descartó, eso sí, repetir con el personaje de la reina Camila, con el que ya había competido en el reto del talent show. “Habría sido tal vez muy arriesgado repetir una propuesta. Creo que ver un personaje con el que la gente ya no había conectado, a no ser que fuese para redimirlo absolutamente, no hubiera sido una propuesta muy inteligente estratégicamente”, razona.

Joan Chevalier, segunda expulsada de 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

Los diseños de Joan Chevalier

El proceso previo a la grabación implicó jornadas intensas de trabajo manual. “Eran días y días y noches y noches cosiendo, muchas veces sin parar, a lo mejor durmiendo muy pocas horas o ninguna”, detalla Chevalier sobre su empeño en elaborar ella misma todo el vestuario. El desgaste llegó a afectar su equipo de trabajo: “Mi máquina, una de ellas, empezó a echar humo y se me rompieron las dos máquinas de coser que tenía en el momento y la impresora 3D”.

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Entre los diseños que presentó en pasarela, explicó el mecanismo detrás del tocado del homenaje a El jardín de las delicias: “El mecanismo del ojo del tocado básicamente es una especie de marioneta, es como una polea que yo controlo con mi mano, con una cuerda”. “Realmente es un mecanismo bastante sencillo, pero efectista”, añade la concursante, que se define como aficionada a la herramienta más allá de la costura: “Joan Chevalier es amiga de un taladro y de un soldador y de lo que haga falta”.

Joan Chevalier, segunda expulsada de 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

El “bullying divino”

Joan Chevalier aborda el choque inicial de personalidades con Coco Luna, visible desde el primer episodio: “Se nos presentó con unas personalidades muy antagónicas. El estilo de Coco Luna no es el tipo de drag que resuena conmigo y me imagino que el mío será diferente al que resuena con ella”, reconoce, aunque matiza que con el tiempo la relación evolucionó: “Se ha desarrollado una amistad y un compañerismo que en el primer capítulo no pudo haberse desarrollado”.

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Respecto a las repetidas votaciones en su contra por parte de otras concursantes, lo que finalmente llamó con humor “bullying divino”, Joan Chevalier resta dramatismo al asunto: “Entiendo que son valoraciones que se dan en base a algo y tienen derecho a darla. Si algo no resuena con ellas, pues simplemente me votarán a mí. No hay acritud”. “Eso de que todas me votaran a mí, en realidad lo orquesté yo, porque les quité las polveras y puse solamente mi nombre en todas ellas, pero la Sorny corrió más”, bromea sobre la compañera que fue la única que no la condenó a la eliminación.

Joan Chevalier, segunda expulsada de 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

“Entiendo que podría pasarme a mí, podría pasarle a cualquiera y ya está”, aclara con deportividad. De hecho, defiende a sus compañeras: “Al final de todo el rodaje ya han sabido verme y ya tenemos cariño todas por todas y creo que eso es algo muy bonito, pero es cierto que al principio no conectamos”. Sobre el ambiente general del grupo, la concursante defendió que con 12 integrantes no era posible conectar con todas por igual: “Era un poco rara. Era y soy. Así que es normal que en algún momento no conectaran tanto y la tomaran conmigo un poco”.

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El apoyo recibido

El contraste entre la narrativa dentro del concurso y la recepción del público en redes sociales sorprendió a Joan Chevalier: “Eso me parece tan fuerte. Que la gente haya visto mi personaje y hayan sabido conectar con la parte humana, y que haya habido cabida también al error, siento que es algo increíblemente grande”.

Joan Chevalier, segunda expulsada de 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

La concursante aprovecha para cuestionar los estándares habituales dentro del mundo drag: “Siempre hay unas pautas y lo que se espera de una forma mucho más cerrada. Siento que en el momento en que te sales de eso, la gente se descuadra un poco. En una temporada en la que ha entrado la Sorny pelona, ha habido pelo en las piernas o el primer drag king que impacte tanto que una persona que se expresa de forma femenina sea señalada por un rasgo masculino, como puede ser la barba... Eso solamente es como una reflexión muy grande que se puede hacer con la sociedad de por qué no puede haber cabida para diferentes expresiones cuando realmente vamos de que somos muy abiertos”.

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De cara al futuro, la malagueña no descarta regresar a la competición en otro formato: “Me encantaría una temporada internacional, eso me fliparía. De hecho, no me cerraría hacer las dos cosas, un All Stars y una temporada internacional”, afirma. “Sé que es muy ambicioso, pero yo soy Joan Chevalier”, remata la concursante sobre sus planes dentro de la franquicia de Drag Race.