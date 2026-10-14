El patrimonio de Jesulín de Ubrique: sus cuatro hijos podrían heredar una fortuna de cinco millones de euros

Jesulín de Ubrique en una imagen de archivo. (Europa Press)

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La tensión entre Jesulín de Ubrique y Belén Esteban vuelve a ocupar titulares, con las diferencias sobre sus hijos como uno de los principales puntos de fricción. En medio de este enfrentamiento, la situación económica del torero ha cobrado protagonismo, especialmente después de las declaraciones de la colaboradora de televisión sobre la vivienda de Julia Janeiro, conocida como Juls.

Una propiedad que ha reabierto el debate sobre el patrimonio familiar y la parte que podría corresponder en el futuro a cada uno de los cuatro hijos del diestro.

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Según ha publicado la revista Lecturas, la fortuna de Jesús Janeiro podría rondar los cinco millones de euros, una cantidad que, de confirmarse, constituiría un importante legado para sus descendientes. Andrea, la hija mayor del torero y Belén Esteban, también formaría parte de los posibles herederos, junto a Julia y los otros dos hijos que Jesulín tiene con María José Campanario.

La verdad sobre el piso de Julia Janeiro en Madrid

La vivienda de Julia Janeiro se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de los últimos días. Belén Esteban ha cuestionado públicamente el trato que reciben los hijos de Jesulín y ha asegurado que el torero habría pagado un piso en Madrid a su hija. Sin embargo, la situación de la propiedad sería diferente a la que se ha planteado en algunas de estas declaraciones.

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Julia Janeiro en una imagen de archivo. (Europa Press)

Luis Pliego, director de Lecturas, explicó que Julia Janeiro no es la única propietaria del inmueble, sino que figura como titular del 25% de la vivienda. El 75% restante pertenece a su padre, Jesús Janeiro, por lo que no se trataría de una donación íntegra a su hija.

“Jesulín ha hecho las cosas bien. No le ha regalado una casa a Julia Janeiro, le ha dado un cuarto de esa propiedad y el usufructo”, aseguró el periodista al abordar esta cuestión.

Esta distribución de la titularidad resulta relevante a la hora de analizar el patrimonio del torero y las posibles expectativas de sus hijos. En cualquier caso, la propiedad de un inmueble y los derechos de usufructo son cuestiones diferentes, por lo que conviene distinguir entre la titularidad del piso y el derecho a disfrutar de él.

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¿Qué podrían heredar Andrea Janeiro y sus hermanos?

La posibilidad de que los cuatro hijos de Jesulín reciban una parte de su fortuna ha vuelto a situar a Andrea Janeiro en el centro de la conversación, pese a que siempre ha procurado mantenerse alejada de la exposición mediática. La joven nació de la relación del diestro con Belén Esteban y mantiene un perfil discreto, al margen de las polémicas que protagonizan sus padres.

Por su parte, Julia Janeiro ha ganado notoriedad en los últimos años, mientras que los dos hijos menores del torero y María José Campanario han crecido lejos de una exposición pública constante.

Jesulín de Ubrique y su hija Julia Janeiro. (Europa Press)

Si la fortuna de Jesulín alcanzara los cinco millones de euros, sus bienes podrían constituir una herencia considerable. No obstante, esa cifra es una estimación atribuida a la información publicada y no equivale a un patrimonio oficialmente declarado. Además, no puede afirmarse que cada hijo vaya a recibir una cantidad concreta, ya que el reparto dependerá de la composición de los bienes, las posibles deudas, las disposiciones testamentarias y las reglas legales aplicables.

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En España, los hijos tienen la condición de herederos forzosos, aunque el reparto de una herencia no implica necesariamente que todos reciban exactamente la misma cantidad de cada bien.