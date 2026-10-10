Así se reparten los presupuestos de las Casas Reales europeas: de los 150 millones de euros para Carlos III a los 8,4 de los Borbones

Los sueldos de las dinastías europeas. (Montaje Infobae)

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El escrutinio sobre las finanzas de las casas reales europeas es un ejercicio de transparencia indispensable en las democracias modernas. La forma en que cada país financia a su jefatura del Estado varía enormemente en función de su historia, su modelo de gestión patrimonial y el nivel de exposición pública de sus miembros. Comprender cuánto cuesta mantener una monarquía implica analizar no solo las partidas directas que aprueban los parlamentos cada año, sino también el complejo entramado de partidas estatales, mantenimiento de edificios históricos y rentas privadas.

Las diferencias presupuestarias entre las distintas coronas son realmente abismales. Mientras que algunas instituciones manejan montantes astronómicos destinados a cubrir desde grandes plantillas de personal hasta el mantenimiento de una vasta flota de transporte y residencias oficiales. Este contraste genera de forma recurrente un intenso debate público en cada país sobre la eficiencia del gasto real y la representatividad de la institución.

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En la cúspide indiscutible de este mapa económico se encuentra la Casa Real Británica, cuyo presupuesto oficial supera con creces al de cualquier otra monarquía vecina. Sin embargo, fijarse únicamente en la cifra que el Estado otorga a los reyes no ofrece una imagen completa. Casos atípicos, como monarcas con inmensas fortunas privadas que no reciben un solo euro público, o países donde la seguridad y el transporte se pagan desde ministerios independientes, demuestran que en la economía de palacio la letra pequeña es tan importante como el titular.

De los 150 millones británicos a los 8,4 de España

Al comparar las asignaciones oficiales que los diferentes Estados europeos destinan anualmente al sostenimiento de sus familias reales y sus estructuras de representación, la brecha presupuestaria entre el norte y el sur de Europa queda en evidencia a través de la siguiente clasificación:

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El presupuesto de la Casa Real británica. (Europa Press)

Reino Unido: 150 - 160 millones de euros ($132$ millones de libras). Se mantiene como la asignación más elevada del continente, experimentando un notable incremento en los últimos años debido a las multimillonarias obras de restauración del Palacio de Buckingham y la modernización de la flota real. Países Bajos: 59 millones de euros. La casa encabezada por los reyes Guillermo y Máxima dispone del segundo presupuesto asignado más alto de las monarquías parlamentarias europeas. Mónaco: 48 millones de euros. El principado destina una partida elevada para respaldar la representación internacional y la actividad institucional de la familia Grimaldi. Noruega: 30 millones de euros. Una asignación intermedia que cubre las actividades y el sostenimiento de la casa de los príncipes y reyes nórdicos. Dinamarca: 19 millones de euros. Presupuesto estatal destinado a la representación y estructura de la familia real danesa. Luxemburgo: 19 millones de euros. La Gran Familia Ducal cuenta con una partida equivalente a la de reinos de mayor extensión territorial. Suecia: 13 millones de euros. Una cifra moderada para cubrir las funciones oficiales de la Casa Bernadotte. Bélgica: 12 millones de euros. Dotación asignada por las arcas públicas belgas para la jefatura del Estado. España: 8,4 millones de euros. La Casa de Su Majestad el Rey se sitúa a la cola de las monarquías europeas, con una de las asignaciones directas más reducidas y ajustadas del continente.

Los ‘gastos invisibles’ y la excepción de Liechtenstein

Para interpretar correctamente estas cifras, es imprescindible profundizar en los mecanismos de financiación privada e indirecta de cada institución. En el caso del Reino Unido, la asignación pública estatal conocida como Sovereign Grant es solo una parte del motor económico de la familia real. A estos más de 150 millones de euros anuales se suman las cuantiosas rentas privadas derivadas de los históricos ducados reales. El Ducado de Lancaster y el Ducado de Cornualles generan de forma conjunta más de 45 millones de euros adicionales al año, ingresos que van a parar directamente a las arcas privadas del rey Carlos III y del príncipe de Gales, respectivamente.

La familia real siempre está presente en los medios. Hacen acto de presencia en muchos eventos. Aquí hay algunos

En el extremo opuesto se encuentra el caso paradigmático de Liechtenstein. La Casa Principesca no recibe ninguna asignación directa procedente del erario público estatal para su sostenimiento personal. Sin embargo, esto no significa que carezcan de recursos: su soberano, el príncipe Juan Adán II, está considerado el monarca más rico de toda Europa gracias a un inmenso patrimonio privado estimado en varios miles de millones de euros, procedente principalmente de activos bancarios, tierras y colecciones de arte acumuladas durante siglos.

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Por último, existe un factor clave que impide comparar estas partidas de forma matemática: los costes indirectos. Las asignaciones directas oficiales que figuran en los presupuestos generales de cada país no siempre incluyen los mismos conceptos. En naciones como España o Bélgica, gastos de enorme magnitud como la seguridad ciudadana, los desplazamientos oficiales, los vehículos o la conservación del Patrimonio Nacional no salen de la partida directa de la Casa Real (esos 8,4 millones de euros en el caso español), sino que son asumidos de forma complementaria por distintos ministerios, como los de Interior, Defensa o Presidencia.