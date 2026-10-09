Una mujer argentina reservó de urgencia un hotel en Madrid para sus padres, pero era una estafa: “Siguen teniendo los datos de mi tarjeta”

Lucía, la argentina que reservó en el hotel ficticio ‘Palacio Central’ de Madrid para sus padres. (X/@AVRetiroNorte)

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A miles de kilómetros de distancia y con sus padres conduciendo hacia Madrid, Lucía tuvo que encontrar un alojamiento a toda prisa tras un cambio de planes. Parecía un trámite sencillo que ya había realizado decenas de veces, pero la gestión a través de Booking se convirtió en una pesadilla cuando introdujo su tarjeta de crédito. La reserva pertenecía al hotel falso Palacio Central, la estafa que ha dejado a cientos de turistas en la calle en el número 19 de la avenida de Menéndez Pelayo, a pocos metros de El Retiro.

“Mi padre me pide si lo puedo ayudar a conseguir un nuevo alojamiento, porque al que estaban yendo era un alojamiento compartido, no un cuarto privado. Procedo a ayudarlos y resulta que entre tantas opciones entro a Booking, veo este alojamiento a un precio accesible. Procedo a hacer la reserva, pongo mis datos de mi tarjeta de crédito, llamo al banco para que me lo autoricen y reserva exitosa. Pero no me llega ningún código, ningún PIN para poder acceder”, explica Lucía a Infobae.

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Sin comprobante formal y con sus padres en la carretera, las sospechas aumentaron rápidamente. “Eran como las cinco de la tarde. Mientras llamo a Booking y busco en Internet el nombre del alojamiento, llamo a un número, me atiende un señor y me dice que es una estafa, que por favor llame a mi banco y pause mis tarjetas”, recuerda Lucía sobre el momento de pánico, a lo que añade: “Me dijeron que a ese teléfono ya habían llamado más de trescientas personas que fueron estafadas”.

Antes de reservar en el hotel falso de Madrid. Seis noches costaban 1.764.615 pesos argentinos que equivalen a unos 1.038 euros. (Cedidas)

“Me llegó un link de pago sospechoso ”

Mientras Lucía esperaba para hablar con la plataforma, recibió un mensaje donde le solicitaban hacer un pago adicional mediante un enlace externo para confirmar la estancia. La insistencia en abonar el importe por vías ajenas confirmó sus sospechas: “No lo hice porque me pareció súper raro, yo ya había hecho todo ese proceso”.

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Tras la llamada, la operadora de la plataforma le confirmó la cancelación sin penalización al admitir que tampoco lograban contactar con el establecimiento. Según explica la joven, desde el servicio de atención al cliente le advirtieron explícitamente de que no pinchara en ningún enlace externo y le prometieron enviarle alternativas de alojamiento para reubicar a sus padres, comprometiéndose a asumir cualquier diferencia de precio. “Me sentí muy aliviada”, indica.

Captura de pantalla tras reservar el hotel falso de Madrid a través de Booking. (Cedida)

Sin embargo, el dolor de cabeza no ha terminado para la joven argentina tras la cancelación. “Ahora estoy recibiendo bastantes correos electrónicos de supuestamente Booking diciéndome que si fui estafada haga clic en el siguiente enlace”, advierte. Además, el hotel ficticio parece haber cambiado de nombre para seguir operando en la plataforma y le continúa enviando mensajes. “Me tiene desconcertada porque me aparece como que todavía tienen los datos de mi tarjeta. Voy a ir al banco para que no me debiten ese monto”, confiesa con preocupación.

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Ante la incertidumbre con los enlaces y la urgencia de la situación, Lucía decidió buscar un hotel de forma independiente llamando directamente a la recepción del establecimiento y pagando la estancia de sus padres sin intermediarios. Por su parte, desde Booking acabaron retirando el anuncio justificando que el fraude se debió al hackeo del perfil de uno de sus colaboradores anunciantes. “Es una situación muy fea, porque mis padres por suerte pueden costearlo, pero hay personas que lamentablemente no y esto les arruina las vacaciones”, concluye.