España

Embalses de agua se encuentran al 58,32 % de su capacidad este jueves 8 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,92 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

De los 56.049 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 58,32 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este jueves 8 de octubre.

La información oficial señala que la captación de este recurso hídrico bajó en comparación con los últimos siete días.

PUBLICIDAD

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: jueves 8 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 32.687 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 58,32 %.

Variación de hace una semana: -517 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,92 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 30.337 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 54,13 %.

Situación del agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 58,32 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 58,32 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 69,66%.

Aragón: 44,55%.

Asturias: 56,76%.

C. Valenciana: 38,65%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 33,06%.

Castilla-La Mancha: 57,53%.

Cataluña: 64,25%.

Comunidad de Castilla y León: 49,32%.

Extremadura: 64,58%.

Galicia: 53,91%.

Murcia: 21,62%.

Navarra: 25,91%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

PUBLICIDAD

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En directo | Muere Maricarmen, la anciana desahuciada por Urbagestión: última hora de la acampada de Sol, reacciones políticas y elecciones generales

Su fallecimiento aviva las protestas que están escribiendo páginas de la historia de este país, en un momento de alta tensión previo a una huelga general y comicios

En directo | Muere Maricarmen, la anciana desahuciada por Urbagestión: última hora de la acampada de Sol, reacciones políticas y elecciones generales

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 8 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 8 de octubre

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 8 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 8 de octubre

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Pedro Sánchez ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero”

El líder del partido político analiza con ‘Infobae’ las investigaciones sobre la financiación del PSOE, el papel de Leire Díez y el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Pedro Sánchez ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero”

Insultos, horas con el móvil y encerrados en su habitación: cómo detectar cuando los hijos adolescentes necesitan “primeros auxilios emocionales”

El psiquiatra José Soriano expone las primeras señales que pueden alertar de problemas de salud mental en la adolescencia

Insultos, horas con el móvil y encerrados en su habitación: cómo detectar cuando los hijos adolescentes necesitan “primeros auxilios emocionales”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Muere Maricarmen, la anciana desahuciada por Urbagestión: última hora de la acampada de Sol, reacciones políticas y elecciones generales

En directo | Muere Maricarmen, la anciana desahuciada por Urbagestión: última hora de la acampada de Sol, reacciones políticas y elecciones generales

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Pedro Sánchez ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero”

El calendario le juega una mala pasada a Pedro Sánchez, refugiado en la vivienda: los tres días que devolverán Ceuta al centro del debate

Pedro Sánchez expresa sus condolencias por la muerte de Maricarmen: “Sentimos esta pérdida como propia”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

ECONOMÍA

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo