Qué pasó con la vida de Antonio David Flores después del documental de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’

Antonio David Flores (EUROPAPRESS)

Tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco Rocío, contar la verdad para seguir viva, Antonio David Flores ha cambiado su vida radicalmente. El ex guardia civil ha pasado de colaborar en numerosos programas de la cadena Telecinco a perder altas cantidades de dinero en tan solo tres años. Las acusaciones de maltrato doméstico y psicológico que la hija de “La más grande” sacó a la luz sobre Antonio David, causaron fuertes estragos en su vida tanto profesional como personal. Esta noche el excolaborador de Telecinco acudirá a De viernes para hablar de su realidad actual.

Antes y después de la docuserie

Ya hace cuatro años del primer capítulo de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Durante la emisión de aquellos 13 episodios, la hija de Rocío Jurado exponía cómo fue su relación con Antonio David Flores. Desde acusaciones por maltrato doméstico y psicológico hasta contar secretos y tensiones familiares que Rocío decía vivir mientras estaba con Antonio David. Tras esto, la realidad del ex guardia civil no volvió a ser la misma.

Rocío Carrasco y Antonio David Flores (EUROPA PRESS. Montaje de Infobae España)

Antonio David era un usual trabajador de la productora La Fábrica de la Tele. Le podíamos ver en diferentes programas dentro de la cadena de televisión Telecinco, ya fuera como colaborador o realizando exclusivas de los Sálvame Deluxe, en este o en otros programas parecidos. También le pudimos ver como concursante de algunos realitys de la cadena, como Gran Hermano o Enemigos íntimos.

Durante sus años gloriosos dentro de la productora, Antonio David llegó a cobrar 6.400 euros mensuales solo con su trabajo como colaborador. Además, se le sumaban los programa Deluxe, con los que ingresaba una cantidad de 1.000 euros adicionales por programa. Estos 2.600 euros anuales sumados a los 76.800 de los programas convencionales, daban la suma de casi 80.000 euros al año, según ha aportado El nacional de Cataluña.

Antonio David Flores y Olga Moreno (EUROPAPRESS)

Sin embargo, todo esto comenzó a desvanecerse más rápido que despacio. El ex colaborador de Sálvame pasó de ingresar esa alta cantidad de dinero al año a ser despedido de todos sus trabajos televisivos. Por no hablar de que todas las marcas publicitarias con las que Antonio David colaboraba ya no querían que este fuera su imagen. Debido a todas estas pérdidas, Flores ha llegado a perder hasta 800.000 euros en tan solo tres años.

Cabe mencionar los estragos causados en su vida personal. A día de hoy se sigue sin saber cuáles son los motivos principales de su ruptura con Olga Moreno, la que decía ser la mujer de su vida, pero podría estar relacionado con estos fantasmas del pasado.

Antonio David vs. María Patiño

Tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, fueron colgados carteles con la cara de Antonio David por las calles de Málaga. Bajo su rostro seguía el nombre de “maltratador”. Estos carteles fueron no solo una polémica por sí mismos sino que además resultaron en otra entre el ex colaborador de Telecinco y María Patiño. La periodista sugirió en el programa Socialité que tal vez era el mismo Antonio David Flores el que estaba colgando esos carteles para victimizarse. Es aquí cuando toda la polémica se desató, pues el ex guardia civil llegó a denunciarla en tribunales, pidiendo dos años y medio de prisión para Patiño por difamación.

María Patiño, en 'Ni que fuéramos'. (Canal Quickie)

Sin embargo, Antonio David no consiguió vencer a María Patiño, quien el pasado septiembre fue absuelta de ser la culpable de difamar el nombre del ex colaborador. Este pasado 13 de febrero, la justicia le devolvió a la periodista más de 100.000 euros por daños y perjuicios. Este miércoles, 9 de abril, Patiño celebraba definitivamente la victoria ante sus compañeros tras presentar su nuevo programa La familia de la tele: “Última noticia del día, he ganado de forma definitiva al pájaro. Un beso y buenas noches”.