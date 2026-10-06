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Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso en las próximas generales al perder Cádiz un escaño

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Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, uno menos que en los últimos comicios del 23 de julio de 2023, ya que Cádiz pierde un escaño por peso poblacional y elegirá ocho en lugar de nueve.

Así lo refleja el Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, y que fija la constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, el miércoles 23 de diciembre.

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En concreto, Andalucía elegirá el próximo 29N a 60 diputados al Congreso y 32 representantes para el Senado por las ocho provincias de la comunidad autónoma. La circunscripción en la que se vuelve a elegir el mayor número de escaños al Congreso de los Diputados es Sevilla, con 12, seguida por Málaga, con 11.

Por detrás se sitúan Cádiz, con ocho; Granada, con siete; Almería y Córdoba, con seis; y Huelva y Jaén, con cinco escaños en el Congreso cada una.

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Con respecto a los miembros que se eligen en el Senado por el conjunto de la comunidad autónoma, ascienden a 32 y por cada circunscripción se designan cuatro, al margen de los elegidos por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Actualmente, los senadores en representación de Andalucía son Javier Arenas, Jesús Aguirre, Fran Oblaré y Virginia Pérez, a propuesta del PP-A; María Jesús Montero, Juan Espadas y Susana Díaz, a propuesta del PSOE-A; y Álvaro Zancajo y María Auxiliadora Pastor, a propuesta de Vox.

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