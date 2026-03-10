España

El príncipe Eduardo cumple 62 años: el Windsor más discreto que ‘sostiene’ a la Corona en tiempos de crisis

El duque de Edimburgo ha pasado décadas en segundo plano, pero el escándalo del expríncipe Andrés y la nueva etapa del reinado de Carlos III lo han convertido en una figura clave dentro de la familia real británica

El príncipe Eduardo en una imagen de archivo. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Mientras la monarquía británica atraviesa una de sus etapas más delicadas de los últimos años, hay un Windsor que ha ido ganando peso casi sin hacer ruido. Este 10 de marzo, el príncipe Eduardo cumple 62 años convertido en uno de los miembros más activos y fiables de la institución.

Durante mucho tiempo, el benjamín de la reina Isabel y el príncipe Felipe fue considerado el más discreto y menos mediático de sus hijos. Sin embargo, los últimos años han cambiado el equilibrio interno de la Corona británica. El escándalo que apartó de la vida pública al expríncipe Andrés por su vinculación con el caso de Jeffrey Epstein obligó a la monarquía a reorganizar sus filas.

En ese nuevo escenario, junto a los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, el papel de Eduardo ha cobrado una importancia inesperada. Desde que Carlos III accedió al trono, el duque de Edimburgo ha incrementado su presencia pública y ha asumido una agenda institucional cada vez más intensa, representando a la Corona dentro y fuera del Reino Unido.

El duque de Edimburgo durante su visita al Kasai Marine park de Tokio, en septiembre de 2025. (REUTERS/Manami Yamada)

Un príncipe destinado a vivir lejos del foco

Nacido el 10 de marzo de 1964, Eduardo creció con la idea de que su vida sería muy distinta a la de sus hermanos mayores. Al ser el cuarto hijo de Isabel II, su destino parecía estar lejos de las grandes responsabilidades de la Casa Real.

Tras estudiar en la Universidad de Cambridge, intentó seguir la tradición militar de los Windsor al alistarse en la Marina Real. Sin embargo, abandonó la formación antes de terminarla, convirtiéndose en el único miembro de la familia que no completó su carrera militar, algo que generó críticas en su momento.

Lejos de los cuarteles, decidió apostar por un camino poco habitual en la realeza: el mundo del espectáculo. Su pasión por la producción televisiva y teatral lo llevó a impulsar proyectos propios y a fundar en 1993 la productora Ardent Productions. Sin embargo, aquella etapa profesional también estuvo marcada por varias polémicas.

El príncipe Eduardo, la princesa Ana, el expríncipe Andrés y Sarah Ferguson en una escena del programa 'It’s a Royal Knockout'. (YouTube)

Uno de los episodios más comentados fue la emisión en 1987 del programa televisivo It’s a Royal Knockout, una especie de competición medieval con miembros de la realeza que buscaba recaudar fondos para organizaciones benéficas. Aunque el programa fue un éxito de audiencia en la BBC, muchos consideraron que la imagen de la monarquía se había ridiculizado.

Años después, su productora volvió a generar titulares cuando se descubrió que un equipo vinculado a la empresa había intentado grabar en la Universidad de St. Andrews, donde estudiaba el entonces joven príncipe Guillermo. El incidente tensó las relaciones dentro de la familia.

Las polémicas que marcaron su juventud

La vida personal de Eduardo tampoco estuvo completamente al margen de los escándalos. En 1999 se casó con su actual esposa, Sofía, pero los primeros años del matrimonio estuvieron rodeados de controversia.

El príncipe Eduardo y su esposa, Sofía. (EFE/M.a.pushpa Kumara/Archivo)

Ella dirigía una empresa de relaciones públicas y fue acusada de aprovechar su posición para atraer clientes. La situación explotó cuando un periodista, haciéndose pasar por un jeque árabe interesado en contratar sus servicios, logró grabarla criticando a varios miembros de la familia real.

Aquello generó una crisis interna importante y provocó un distanciamiento entre Eduardo y su hermano Carlos. La situación comenzó a cambiar en 2002, cuando ambos decidieron abandonar sus negocios privados y centrarse plenamente en sus responsabilidades institucionales.

El apoyo silencioso a Carlos III

Con el paso del tiempo, el duque de Edimburgo ha ido consolidando una imagen muy distinta a la de sus primeros años. Junto a Sofía, ha construido un perfil de trabajo constante y discreto dentro de la familia real, centrado en causas sociales, organizaciones benéficas y actos institucionales.

El príncipe Eduardo durante el 'National Service Of Remembrance', celebrado en noviembre de 2025. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

La muerte de su padre en 2021 marcó otro punto de inflexión. Eduardo asumió muchas de las funciones vinculadas al legado del duque de Edimburgo y se volcó en representar a la Corona en eventos internacionales.

Ahora, en plena etapa de transformación para la monarquía británica, su papel resulta especialmente relevante. Mientras la institución intenta recomponerse tras los escándalos de Andrés, Eduardo se ha convertido en uno de los apoyos más sólidos del monarca. Un papel discreto, pero cada vez más imprescindible dentro de una familia real que atraviesa tiempos complejos. Y que, a sus 62 años, parece haber encontrado finalmente su lugar.

