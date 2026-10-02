Se buscan voluntarios para vivir gratis en Australia, en el estado de la Gran Barrera de Coral, a cambio de cuidar animales y hacer tareas de jardín

Se buscan voluntarios para vivir en Australia cuidando de un jardín y de animales a cambio de desayuno, servicio de lavandería y más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una propiedad de camping en Logan City, en el estado de Queensland, publicó en Worldpackers una convocatoria de voluntariado que ofrece alojamiento, tres comidas diarias y excursiones gratuitas a cambio de 25 horas semanales de trabajo en tareas de jardinería y cuidado de animales. El anfitrión, identificado como Kathyn, administra un terreno de tres acres a los pies de una reserva montañosa, ubicado en el estado donde comienza el extremo sur de la Gran Barrera de Coral.

La oferta contempla alojamiento en una zona de camping, con la opción de instalar una carpa propia o utilizar una tienda de glamping provista con ducha y aseo privados. Esta es una de las muchas oportunidades de voluntariado que la plataforma ofrece. La propiedad se encuentra a unos 21 kilómetros de Brisbane, capital de Queensland, y a unos 371 kilómetros de Bundaberg, la ciudad desde donde parten las excursiones marítimas hacia el extremo sur del arrecife.

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Entre otros destinos, ya destaca el de la Patagonia, donde se puede ayudar a reintroducir especies en el entorno, o el de Costa Rica, donde se pueden cuidar tortugas marinas.

En qué consisten las tareas del voluntariado y los requisitos

Las tareas de voluntariado incluyen cuidar de gallinas y el cuidado de un huerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las funciones principales giran en torno a dos ejes, según el anuncio publicado en Worldpackers. Por un lado, la reconstrucción del huerto de la propiedad, que el anfitrión describe en estado de abandono por falta de tiempo para atenderlo, con tareas de limpieza de los canteros y preparación del terreno para nuevos plantines. Por otro, el mantenimiento general del jardín destinado a los visitantes, que incluye riego, rastrillado y la recuperación de un espacio temático conocido como “jardín de hadas”, pensado para los huéspedes más jóvenes.

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El voluntariado también incluye el cuidado de gallinas, que a cambio de la atención recibida proveen huevos frescos para el consumo del campamento. De manera opcional, y sin carácter obligatorio, el anfitrión ofrece la posibilidad de colaborar en una furgoneta de café instalada en la propiedad, en tareas de barista.

Una de las tiendas de campañas del glamping que se cuidará. (Worldpackers/Kathyn)

La dedicación semanal es de 25 horas, distribuidas en jornadas de entre cuatro y cinco horas diarias, con dos días libres por semana para recorrer la zona o descansar. A diferencia de otras convocatorias similares, esta oferta admite voluntarios individuales, parejas y dúos de amigos, sin restricción de modalidad de inscripción. Como requisito de idioma, se solicita un nivel de inglés intermedio.

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Qué beneficios ofrece el programa de voluntariado en Australia

A cambio del trabajo realizado, el anfitrión garantiza alojamiento en el área de camping, con acceso a ducha, aseo y cocina. Las comidas corren por cuenta de la propiedad siempre que sea posible, aunque en determinados casos se entregan los ingredientes para que cada voluntario prepare sus propios alimentos. El programa incluye desayuno, almuerzo y cena todos los días, además de uso gratuito del servicio de lavandería e internet de velocidad básica para quienes necesiten trabajar de forma remota.

El centro ofrece tours y excursiones a cambio del trabajo en la finca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio también contempla excursiones y caminatas gratuitas por la zona, que incluyen senderos dentro de la reserva montañosa contigua a la propiedad. Worldpackers, la plataforma que aloja la convocatoria, ofrece además asistencia a través de su equipo de soporte durante toda la estadía y un servicio de protección en caso de que las condiciones acordadas no se cumplan.

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El programa no cubre los vuelos hacia Australia, el seguro de viaje, el transporte interno ni los trámites de visa correspondientes según la nacionalidad de cada postulante, gastos que quedan a cargo de cada participante.

Cómo llegar hasta la Gran Barrera de Coral

La Gran Barrera de Coral se sitúa a unos kilómetros de las costas del estado de Queensland. (Photo by David Gray / AFP)

Quienes deseen visitar el extremo sur de la Gran Barrera de Coral deben trasladarse hasta Bundaberg, a unos 371 kilómetros de distancia, un recorrido de entre cuatro y cinco horas en auto o alrededor de cinco horas en tren.

Bundaberg funciona como punto de partida de excursiones marítimas hacia Lady Musgrave Island y Lady Elliot Island, dos de los accesos más próximos al arrecife desde el sureste de Queensland. Esta alternativa evita el trayecto hasta Cairns, la ciudad del norte del estado considerada la puerta de entrada tradicional al arrecife, mil ochocientos kilómetros más al norte.

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Cuándo se puede solicitar una plaza

La propiedad tiene disponibilidad para recibir voluntarios de noviembre a marzo del año próximo. La estadía puede extenderse entre una semana y un máximo de cuatro semanas, un rango más acotado que el de otras convocatorias similares publicadas en la plataforma.