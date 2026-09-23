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Dos tiroteos y un joven asesinado por error avivan la polémica del narco en Andalucía

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Málaga, 23 sep (EFE).- Los dos tiroteos que se han producido en solo cinco días en Málaga han reavivado la polémica sobre la "inseguridad" ciudadana frente al narcotráfico en Andalucía, en este caso concreto en la Costa del Sol, donde un joven de 20 años ha muerto al ser disparado por error y un hombre de 47 años está herido grave.

El viernes 18 de septiembre, un joven de 20 años estaba sentado en un banco próximo a su domicilio de Málaga cuando tres personas, de nacionalidad sueca, se le acercaron y le dispararon dos veces. La víctima falleció horas después en el hospital y este miércoles se ha confirmado que fue un error, ya que los asesinos le confundieron.

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Sólo cinco días después, en la noche de este martes, un hombre de 47 años que cenaba en un restaurante del concurrido Muelle Uno del Puerto de Málaga ha resultado herido grave al ser disparado en la cara en lo que apunta a un ajuste de cuentas entre narcos.

Estos dos hechos reactivan las denuncias políticas por la presencia de mafias de narcotraficantes en la comunidad, algo que ya llevó el mes pasado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a pedir por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recuperara la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en este asunto.

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En ese discurso, Moreno ya apuntaba a una situación que se extendía por todo el litoral y parte del interior de Andalucía.

El Gobierno, por su parte, defiende la labor que se está realizando contra estas organizaciones por todo el territorio. Un trabajo "arduo, permanente" que se mantiene y que es "un ejemplo en el resto del mundo con una cooperación muy importante", según ha dicho el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández.

Sin embargo, el Gobierno andaluz ha expresado de nuevo este miércoles su preocupación por la "situación de inseguridad ciudadana" que se está generando y ha culpado al Ejecutivo central por el "abandono" a las fuerzas de seguridad.

Las críticas del PP y de Vox apuntan principalmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha calificado este miércoles como ministro "de inseguridad ciudadana" y al que Vox ha acusado de ser "el gran culpable" por su inacción y de "rendir Málaga a los narcos".

Los tiroteos en la Costa del Sol por ajustes de cuentas no son nuevos, pero en este caso se han producido en la capital, con solo cinco días de diferencia.

La investigación policial ha confirmado que el joven de 20 años que murió tras ser tiroteado a plena luz del día el pasado viernes en Málaga fue confundido por los asesinos, tres personas de nacionalidad sueca que ya están en prisión.

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, la madre de la víctima subrayó que su hijo, sin antecedentes, no tenía ninguna relación con actividades delictivas y pidió a las autoridades que refuercen los efectivos para combatir la violencia.

En el segundo tiroteo, la víctima cenaba este martes en un restaurante del puerto cuando recibió un disparo en la cara, aunque está estable dentro de la gravedad y su vida no corre peligro por el momento. La Policía intenta localizar al presunto autor o autores del tiroteo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha pedido al Gobierno que se tome "muy en serio" la "fuerza" del narco y ha reclamado más medios para las fuerzas de seguridad y que, por ejemplo, la Guardia Civil pueda disparar a las lanchas con droga -no a las personas- cuando la transportan hacia la costa andaluza. EFE

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