‘La vuelta al cole’ de las audiencias: ‘El Hormiguero’ comienza líder, ‘Rueda la letra’ no convence y Silvia Intxaurrondo sigue siendo favorita

Pablo Motos y Carlos Latre en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

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La pequeña pantalla española recuperó este lunes, 7 de septiembre, buena parte de su rutina después de las vacaciones de verano. La ‘vuelta al cole’ televisiva ha llegado acompañada de regresos, estrenos y una batalla especialmente esperada: la llegada de Rueda la letra a Telecinco para competir directamente con el todopoderoso Pasapalabra. Sin embargo, los primeros datos ofrecidos por Kantar Media han dejado claro que la nueva apuesta de Mediaset todavía tiene mucho camino por recorrer.

El gran vencedor de la jornada ha vuelto a ser Antena 3. La cadena se impuso en el conjunto del día con un 14,6% de cuota, por delante de La 1, que alcanzó un 12,7%, y Telecinco, que se quedó en un 8,4%. Cuatro firmó un 6,3%, mientras laSexta anotó un 5,7% y La 2, un 3,8%.

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‘Rueda la letra’ no consigue hacer sombra a ‘Pasapalabra’

Una de las noticias del día se encontraba en la tarde. Telecinco estrenó Rueda la letra, el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera que recupera el espíritu de la prueba del abecedario, aunque con una mecánica renovada y una nueva escenografía. La expectación era elevada, pero el estreno se saldó con un 9,1% de share y 624.000 espectadores. El programa quedó por detrás de Y ahora Sonsoles, que reunió a 732.000 seguidores y logró un 10,2% de cuota en su emisión completa.

El duelo resulta todavía más significativo al analizar únicamente el periodo en el que ambos espacios coincidieron. En esa franja, el programa de Sonsoles Ónega consiguió un 9,9%, frente al 9,1% de ‘Rueda la letra’. La 1, con La Promesa y Malas Lenguas, volvió a situarse por encima de ambos con un 13,3%.

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'Rueda la letra' en Telecinco (MEDIASET ESPAÑA).

Mientras tanto, Pasapalabra no solo resistió la llegada de su nuevo rival, sino que volvió a demostrar por qué continúa siendo uno de los grandes motores de Antena 3. El concurso de Roberto Leal alcanzó durante su emisión un espectacular 17,8% y 1.365.000 espectadores, más del doble de la cuota conseguida por el estreno de Telecinco.

‘El Hormiguero’ arranca líder frente a ‘La Revuelta’

La gran batalla de la noche enfrentó a dos de los formatos más importantes del access prime time. El Hormiguero regresó a Antena 3 con Pablo Motos al frente y consiguió 1.893.000 espectadores y un 17,9% de cuota. La visita de Carlos Alsina y Rafa Latorre permitió al programa recuperar su posición dominante.

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La Revuelta, por su parte, volvió a La 1 con David Broncano y estrenando nueva ubicación. El programa reunió a 1.440.000 espectadores y marcó un 13,1% durante su misma franja de coincidencia. Aunque quedó por detrás de su rival, mantuvo una cifra competitiva en una noche especialmente exigente.

David Broncano estrena el nuevo escenario de La Revuelta en el teatro Albéniz en la tercera temporada de 'La Revuelta' (RTVE).

En el siguiente tramo de la noche, El secreto continuó dando alegrías a Antena 3. La ficción consiguió un 13,6% y 976.000 espectadores, mientras que MasterChef Celebrity Legends, uno de los grandes estrenos de RTVE, debutó con un 12,5% y 651.000 seguidores.

También regresó La isla de las tentaciones, pero lo hizo con un resultado más discreto de lo habitual. La undécima edición del reality de Telecinco se estrenó con un 10,8% y 652.000 espectadores, quedándose lejos de la barrera del millón de espectadores que en otras ocasiones ha acompañado a sus grandes lanzamientos.

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No obstante, sin duda los ganadores del día fueron La ruleta de la suerte con un 20,4% de cuota durante su emisión y La hora de La 1, que sigue liderando el despertar español con un 20% de audiencia.