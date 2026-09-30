España

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 30 del septiembre

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Para ganar el premio mayor de la 6/49 tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor de la 6/49 tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Guardar

Mira enseguida los números ganadores del sorteo de la 6/49 de este miércoles 30 del septiembre llevado a cabo por Loterías de Catalunya.

Es importante mencionar que la lotería de la 6/49 lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los lunes, miércoles y sábado, después de las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Ganadores de la 6/49

Fecha: 30 de septiembre.

Combinación ganadora: 2, 12, 13, 26, 43, 45.

Complementario: 25.

Reintegro: 7.

Joker: 8, 6, 2, 1, 6, 1.

La lista de premios de la 6/49

La lotería de la 6/49 cuenta con una importante lista de premios que alcanza hasta el millón de euros, tanto en su versión tradicional como con los resultados del Joker.

En el caso de la lotería tradicional el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis de seis: 1.000.000,00 euros

Cinco de seis, más complementario: 25.019,63 euros

Cinco de seis: 1.569,08 euros

Cuatro de seis: 58,28 euros

Tres de seis: 8,58 euros

Reintegró: 1,00 euro

En el caso del Joker el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

PUBLICIDAD

Seis números: 100.000,00 euros

Cinco últimos números 10.000,00 euros

Cuatro últimos números: 1.000,00 euros

Tres últimos números: 100,00 euros

Dos últimos números: 10,00 euros

Último número: 1,00 euro

¿No sabes como cobrar los premios de la 6/49? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como cobrar los premios de la 6/49? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Cómo cobrar los premios de la 6/49

Hay diferentes modos de cobrar los premios de la lotería de la 6/49, la cual cambia de acuerdo con la cantidad del monto obtenido. 

Los premios que no sobrepasan los 120 euros, por ejemplo, se pueden cobrar en los establecimientos de venta de boletos de las Loterías de Catalunya autorizados. 

En algunos casos y por decisión propia, estos establecimientos pueden pagar premios menores a los 2 mil euros

En tanto, los premios que sobrepasen los 120 euros pero que sean menores a los 150 mil euros, pueden cobrarse en las oficinas de CaixaBank

Mientras que en la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios de las Loterías de Cataluña se pueden pagar todos los premios, cualquiera que sea su cuantía.

Cabe mencionar que si el premio es igual o superior a los 2 mil euros, la persona ganadora deberá presentar su DNI y, en caso de que desee cobrar mediante transferencia, el Certificado de Titularidad Bancaria, así como firmar el correspondiente documento de protección de datos.

Recuerda que cada uno de los boletos ganadores cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un tiempo límite para poder cobrar el premio. En el caso de los sorteos ejecutados por las Loterías de Catalunya los premios vencen 90 días después de la fecha del juego correspondiente.

¿Cómo ganar la 6/49?

Para poder participar en la lotería de la 6/49 necesitas al menos 1 euro, que es el precio de la apuesta mínima. Tienes la posibilidad de adquirir tu boleto en línea o a través de vendedores autorizados en puntos físicos.

Posteriormente, debes de escoger tu combinación ganadora conformada por seis números elegidos entre el 1 y el 49. Puedes elegir tus números de la suerte o dejar que se llenen con números al azar. 

Con la 6/49 tienes la opción de meter más de una apuesta por sorteo para incrementar tus posibilidades de ganar.

Además, al momento de realizar tu apuesta, puedes añadir –por un euro más– el Joker que te da la posibilidad de ganar hasta 100 mil euros extras.

Para ganar el premio mayor, los seis números de tu apuesta deben de coincidir con los resultados del sorteo. Sin embargo, tienes la posibilidad de ganar algún premio desde los tres aciertos.  

Sin mencionar que, además de los seis dígitos de la combinación ganadora, el sorteo arroja tres números más: el Complementario, el Plus –que te permite duplicar el premio del sorteo– y el Reintegro –para recuperar lo invertido en la apuesta–.

Temas Relacionados

Resultado Lotería 6/49 hoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaLotería 6/49 Cataluña España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto del sorteo de este miércoles 30 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este miércoles 30 de septiembre de 2026

Cristina, experta en limpieza: “El programa de lavado rápido está pensado para reducir el tiempo, pero no es el más adecuado para esto”

Frente a la creencia popular de que lavar en menos tiempo gasta menos, la creadora de contenido explica cuándo conviene realmente usar cada programa

Cristina, experta en limpieza: “El programa de lavado rápido está pensado para reducir el tiempo, pero no es el más adecuado para esto”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todas las manifestaciones por la vivienda este fin de semana: fechas, horas y ciudades confirmadas

El Sindicato de Inquilinas mantiene la presión con la acampada en Sol y convoca marchas en todo el país para sentar las bases de una huelga general

Todas las manifestaciones por la vivienda este fin de semana: fechas, horas y ciudades confirmadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro