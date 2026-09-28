La Guardia Civil investiga a 60 personas por ciberestafas y bloquea 475.000 euros

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La Guardia Civil ha investigado a 60 personas por varios delitos de estafa supuestamente cometidos mediante la modalidad conocida como 'Business Email Compromise (BEC)' que afectaron a empresas del sector oleícola de Córdoba, con el resultado de 45 cuentas bancarias intervenidas relacionadas con el blanqueo de capitales y unos 475.000 euros bloqueados en dichas cuentas.

Según informa la Benemérita en una nota, durante el mes de agosto de 2026 se han explotado distintas operaciones desarrolladas por la Guardia Civil a lo largo de los últimos años, consiguiendo esclarecer varias estafas mediante la técnica conocida como 'Business Email Compromise (BEC)' donde, los presuntos autores, accedían ilegalmente a las comunicaciones electrónicas que las empresas perjudicadas mantenían con sus proveedores y clientes, pudiendo obtener de esta manera información relacionada con las operaciones comerciales y de facturación.

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Posteriormente, los investigados procedían a la sustitución fraudulenta de esta documentación, sobre todo facturas, utilizando para ello el acceso obtenido a los servidores de los dominios de las empresas o mediante el envío de correos electrónicos de tipo 'phishing', de manera que se hacían pasar por las empresas reales mediante el uso de cuentas de correo corporativas comprometidas, comunicando a sus clientes o proveedores un supuesto cambio de la cuenta bancaria habitual para el pago de determinadas facturas.

La Guardia Civil, a través del equipo de delitos telemáticos (Edite) de la Comandancia de Córdoba, ha explotado varias operaciones iniciadas en los últimos años, destacando una investigación iniciada en 2023 que permitió investigar judicialmente a 14 personas y siete empresas relacionadas con una estafa 'BEC' de alrededor de 552.000 euros, cuyos investigados se encontraban ubicados en diferentes ciudades españolas.

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La Guardia Civil pudo localizar y bloquear 402.000 euros en diferentes cuentas bancarias relacionadas, además se identificaron tres empresas perjudicadas pertenecientes al sector olivarero afincadas en Córdoba y otra similar ubicada en Sevilla. Es reseñable que, gracias a la coordinación, cooperación e intercambio de información entre diferentes unidades de investigación de la Guardia Civil, se consiguió identificar las identidades reales de varios ciudadanos de nacionalidad nigeriana que constituían una parte esencial del entramado investigado y que utilizaban diferentes identidades suplantadas o falsas para la recepción y distribución del dinero estafado.

En el marco de estas actuaciones, fruto de otra de las operaciones ahora cerradas e iniciada en 2024, los guardias civiles han logrado identificar e investigar a seis ciudadanos de nacionalidad italiana relacionados con blanqueo de capitales y una estafa BEC que ascendió a 100.000 euros. Las empresas perjudicadas resultaron ser dos empresas olivareras de Córdoba, consiguiendo la Guardia Civil intervenir dos cuentas bancarias españolas y otras seis cuentas bancarias italianas, bloqueando un total de 73.000 euros, gracias a la gestión y cooperación judicial internacional.

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Por último, la Guardia Civil ha logrado investigar judicialmente a otras 40 personas distribuidas en diferentes ciudades españolas, resultado de una tercera operación iniciada en 2025, por una estafa 'BEC' de alrededor de 130.000 euros, interviniéndose en esta actuación un total de 23 cuentas bancarias, usadas como receptoras de transferencias procedentes de la estafa, constituyendo un grupo criminal amplio y heterogéneo, dedicado al blanqueo de capitales.

Como resultado conjunto de estas investigaciones relacionadas con estafas 'BEC' a empresas oleícolas cordobesas y sevillanas, se han contabilizado 60 personas investigadas, 45 cuentas bancarias intervenidas y 475.000 euros bloqueados.

La Guardia Civil continúa trabajando en la prevención e investigación de este tipo de delitos, así como en la identificación de los responsables y en la recuperación y bloqueo de los fondos procedentes de las estafas, no obstante, las técnicas empleadas 'Man-in-the-Middle' y 'Business Email Compromise (BEC)', pueden resultar especialmente difíciles de detectar para las empresas, por lo que la prevención constituye una de las principales medidas de protección.

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