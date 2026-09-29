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Almeida defiende la "solución" del Ayuntamiento frente a "algaradas" de otros, con Maricarmen de vuelta a su casa

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la "solución" que facilitado el Ayuntamiento frente a las "algaradas" que prefieren otros, con la vista puesta en el Gobierno de Pedro Sánchez, con un acuerdo que ha posibilitado la futura vuelta a su casa desde hace 70 años de la octogenaria Maricarmen Abascal.

Sus primeras palabras desde el Palacio de Cibeles ha felicitado "lo bueno que es que siempre haya un acuerdo" y por la buena disposición en alcanzarlo de la empresa Urbagestión y de los representantes de Maricarmen. Ambas partes "sabían que tenían que ceder", sumado a un Ayuntamiento --que interviene porque "la propiedad lo pide"-- "que está en la solución y no en la algarada".

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El acuerdo, pendiente de convalidación por la propia Maricarmen --todavía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón--, se ha producido tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). El acuerdo contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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