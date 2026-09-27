España

Se entrega a la policía un hombre de 56 años tras atrincherarse durante casi doce horas después de asesinar presuntamente a su pareja en La Campana (Sevilla)

La Guardia Civil encontró a la mujer con heridas de arma blanca en plena calle. Los servicios sanitarios la trasladaron de urgencia a un centro de salud, donde ha fallecido poco antes de la medianoche

El hombre se ha entregado este domingo a la Guardia Civil después de permanecer atrincherado durante horas en su vivienda de esta localidad. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, este hombre, de 56 años, salió de la vivienda en la mañana de este domingo tras las labores de mediación de los agentes de la Guardia Civil.
El supuesto autor de la muerte a puñaladas de su pareja, una mujer de 47 años, en La Campana (EFE/ David Arjona)
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Una mujer de 47 años, identificada como Vanessa, ha sido asesinada durante la noche del sábado en La Campana, un municipio sevillano de unos 5.000 habitantes. El presunto autor, su pareja, un hombre de 56 años, ha permanecido atrincherado casi doce horas en su vivienda antes de entregarse este domingo al mediodía. La Guardia Civil lo investiga como un posible crimen de violencia machista, que sería el 39 registrado este año en nuestro país.

Los hechos se produjeron sobre las 22:40 horas del sábado, según ha relatado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar, encontraron a la mujer con heridas de arma blanca en plena calle. Los servicios sanitarios la trasladaron de urgencia a un centro de salud, donde ha fallecido poco antes de la medianoche.

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Tras la agresión, el presunto autor se refugió en su domicilio y se negó a salir. Ante esto, la Guardia Civil desplegó un operativo con agentes especializados en gestión de crisis para intentar que el hombre saliera por su propio pie. La negación se ha prolongado durante toda la madrugada y buena parte de la mañana del domingo, hasta que finalmente el hombre se ha entregado.

El detenido se causó heridas y fue trasladado en helicóptero

El hombre se ha entregado este domingo a la Guardia Civil después de permanecer atrincherado durante horas en su vivienda de esta localidad. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, este hombre, de 56 años, salió de la vivienda en la mañana de este domingo tras las labores de mediación de los agentes de la Guardia Civil.
El supuesto autor de la muerte a puñaladas de su pareja, una mujer de 47 años, en La Campana (EFE/ David Arjona)

Antes de entregarse a los agentes, el presunto agresor se infligió varias heridas, entre ellas una en el cuello. Debido a la gravedad de las lesiones, ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta un centro hospitalario, donde permanece bajo atención médica y custodia policial.

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Fuentes cercanas a la investigación consultadas por EFE han indicado que la víctima y el detenido tenían un hijo en común, y que algunos vecinos habrían presenciado parte de la agresión. Las mismas fuentes han detallado que Vanessa figuraba en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género Viogen, aunque por una relación anterior a la que mantenía con el ahora detenido.

La cifra de víctimas por violencia machista sube a 39 en España

El delegado del Gobierno en Sevilla ha explicado que, de confirmarse este asesinato como un caso de violencia de género, se convertiría en la víctima mortal número 39 de lo que llevamos de año en España, y la segunda en la provincia de Sevilla. La Delegación Especial contra la Violencia de Género ya ha asumido la investigación del caso.

El hombre se ha entregado este domingo a la Guardia Civil después de permanecer atrincherado durante horas en su vivienda de esta localidad. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, este hombre, de 56 años, salió de la vivienda en la mañana de este domingo tras las labores de mediación de los agentes de la Guardia Civil.
El supuesto autor de la muerte a puñaladas de su pareja, una mujer de 47 años, en La Campana (EFE/ David Arjona)

“Estamos ante una nueva tragedia que nos recuerda que tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones con todos los recursos disponibles y con la máxima coordinación para proteger a las mujeres y combatir esta violencia”, ha declarado el subdelegado del Gobierno.

Además, el Ayuntamiento de La Campana ha emitido un comunicado en el que ha expresado su “rechazo absoluto a cualquier forma de violencia” y reitera su “más firme condena” ante la violencia machista, además del compromiso de toda la sociedad para combatirla. El consistorio ha trasladado su pésame y apoyo a la familia de la víctima y ha decretado un día de luto oficial en el municipio, convocando un minuto de silencio para este lunes a las puertas del edificio municipal.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

Noticia elaborada con información de EFE.

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