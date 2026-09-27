España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería llevada a cabo este domingo 27 de septiembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 27 de septiembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 4, 9, 9.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Se entrega a la policía un hombre de 56 años tras atrincherarse durante casi doce horas después de asesinar presuntamente a su pareja en La Campana (Sevilla)

La Guardia Civil encontró a la mujer con heridas de arma blanca en plena calle. Los servicios sanitarios la trasladaron de urgencia a un centro de salud, donde ha fallecido poco antes de la medianoche

Se entrega a la policía un hombre de 56 años tras atrincherarse durante casi doce horas después de asesinar presuntamente a su pareja en La Campana (Sevilla)

De Lorca a las redes sociales: España se convirtió en el cruce entre literatura y pantallas

La quinta edición de Escribidores, en Cáceres, convirtió durante cuatro días al Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura en escenarios de conversaciones sobre literatura, cine, salud mental, polarización y agotamiento

De Lorca a las redes sociales: España se convirtió en el cruce entre literatura y pantallas

Centenares de jóvenes acampan en la Puerta del Sol y se preparan para varios días de movilizaciones: “Los avances nunca se han conseguido pidiéndolos por favor, sino desobedeciendo”

Unas 500 personas, la mayoría jóvenes, han pasado la noche en la céntrica plaza tras la manifestación del sábado por la crisis de la vivienda y el desahucio de Mari Carmen. El Sindicato de Inquilinas reclama medidas estructurales de cara al Consejo de Ministros del martes

Centenares de jóvenes acampan en la Puerta del Sol y se preparan para varios días de movilizaciones: “Los avances nunca se han conseguido pidiéndolos por favor, sino desobedeciendo”

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas