España obtiene en el Informe PISA sus peores resultados en veinte años pero se mantiene por encima de la media de la OCDE

Los alumnos de una clase de 1º Bachillerato del Instituto Calderón de la Barca en Gijón realizan una prueba piloto de PAU, a 14 de marzo de 2023, en Gijón. (Jorge Peteiro / Europa Press)

El nuevo Informe PISA no transmite buenas sensaciones. El rendimiento en las áreas de matemáticas y lectura vuelve a caer entre los alumnos y las alumnas españolas. Este martes se han publicado los resultados del Informe PISA 2022 y revelan los peores datos en estas dos materias desde 2003: la competencia lectora cae 14 puntos (calificación de 485 puntos) y la competencia en matemáticas baja 11 (se queda en 474 puntos) respecto al informe de 2012. Estas cifras, sin embargo, contrastan con las de la media de los países de la OCDE, donde la caída ha sido aún mayor en comparación.

Por otro lado, en materia de bienestar emocional, los estudiantes españoles tiene un mayor grado de integración. El 86% del alumnado español declara sentir que pertenece a su centro escolar (frente al 75% en la media OCDE) y el 78% expresa que hace amigos fácilmente (frente al 76% en la media OCDE). Sin embargo, el 6,5% de los estudiantes españoles confiesa haber sido acosado frecuentemente (frente al 8,3% de la media de la OCDE).

Cada edición, el informe se centra especialmente en una competencia, en este caso las matemáticas, por lo que las comparaciones de resultados se hacen con base al informe de 2012, el último año en el que se priorizó esta área. También se incluye la competencia lectora y de ciencias, pero en un plano secundario. Además, se complementa con un estudio del bienestar de los alumnos en las aulas para saber si se encuentran cómodos o si sufren algún tipo de acoso por parte de sus compañeros.

Evolución del conocimiento en matemáticas

A nivel global, los países con un mejor rendimiento medio estimado en competencia matemática son Japón (536 puntos), Corea (527) y Estonia (510). Los que tienen un rendimiento más bajo son Chile (412), México (395), Costa Rica (385) y Colombia (383). Desde el informe destacan que, rendimiento medio de España (473) no presenta diferencias estadísticamente significativas con la media de la OCDE (472) ni con la de la Unión Europea (474). En este sentido, España se sitúa al mismo nivel que países como Lituania, Alemania, Francia, Hungría, Portugal, Italia, Noruega o Estados Unidos.

La valoración es negativa si se compara con ediciones anteriores del informe: España ha bajado 11 puntos en competencia matemática desde 2012, al igual que la OCDE (-22) y la Unión Europea (-21). De entre las comunidades y ciudades autónomas, es Castilla y León la que obtiene un mejor rendimiento medio estimado (499 puntos), seguida de Principado de Asturias (495) y Cantabria (495). Los rendimientos más discretos corresponden a Canarias (447), Melilla (404) y Ceuta (395).

España, entre los mejores en equidad educativa

Otro de los aspectos en los que se ha centrado el informe es en la “equidad educativa”, es decir, han tratado de medir ar el grado de igualdad en los distintos sistemas educativos a partir de los datos de PISA de los resultados de las pruebas matemáticas que han realizado los alumnos respecto a su nivel socioeconómico. Los países con un rango intercuartil más pequeño, y, por lo tanto, con un mayor grado de equidad educativa, son Costa Rica (88 puntos), México (93) y Colombia (98).

España (120) se sitúa por debajo de la Unión Europea (132) y la OCDE (128) en el rango intercuartil, es decir, el informe percibe que en nuestro país hay una mayor equidad educativa. Los países con un rango intercuartil más amplio (y un menor grado de equidad educativa) serían Corea, República Eslovaca y Chipre (todos ellos con 144 puntos), Israel (154) y Países Bajos (163).

Evolución del rendimiento en lectura

En términos globales, los países con mejor rendimiento en lectura son Irlanda (516), Japón (516) y Corea (515), que sacan más de 100 puntos a los que tienen un rendimiento más bajo, que son Colombia (409), Bulgaria (404) y Chipre (381). En España, el rendimiento medio se sitúa en los 474 puntos, una cifra que no difiere significativamente de la media de la OCDE (476) ni de la Unión Europea (475).

Las diferencias sí son significativas en comparación con los resultados de los informes anteriores. En los últimos 10 años, España ha bajado 14 puntos, pero también lo ha hecho la OCDE (-22) y la Unión Europea (-19). Si embargo, los países que han sufrido los mayores descensos son Grecia (-39), Islandia (-47) y Países Bajos (-52).

En este último informe, las diferencias crecen en la comparación por comunidades y ciudades autónomas. Las regiones que lideren la lista son Castilla y León (498), Asturias (497) y la Comunidad de Madrid (496), frente a Andalucía (461), Ceuta (405) y Melilla (404).

Evolución del rendimiento en ciencias

En ciencias, los países que han registrado un mayor rendimiento son: Japón (547 puntos), al que siguen Corea (528) y Estonia (526), que de nuevo, llevan una ventaja de más de 100 puntos a los que registran menos rendimiento, y que son Costa Rica (411), Chipre (411) y México (410). El rendimiento de España se ubica en los 485 puntos, y una vez más, no presenta diferencias estadísticamente significativas con el promedio de la OCDE (485) ni con la media de la Unión Europea (484).

En esta última década, se observa también un descenso en los rendimientos relacionados con las ciencias. España cae 12 puntos, la OCDE 16 y la Unión Europea 11. Se quedan lejos de los países que sufren una mayor bajada: Alemania (-32), Países Bajos (-34) y Finlandia (-34).

El reflejo de las comunidades autónomas es similar al recogido en el rendimiento de la lectura. De nuevo, Ceuta (410) y Melilla (414) son las que obtienen una puntación más a baja en comparación con las más altas, que son Castilla y León (506 puntos), Galicia (506) y Cantabria (504)

Qué es el informe PISA y qué mide

El informe del Programa Internacional para la Evolución de Estudiantes, o PISA por sus siglas en inglés, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cada tres años, mide las competencias de los alumnos de 15 años en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Desde el año 2003, se han ido publicando estos estudios que buscan conocer si el alumnado cuenta con las habilidades suficientes para seguir aprendiendo e incorporarse al mercado laboral. En esta ocasión, han participado unos 690.000 alumnos de 21.621 centros de 37 países pertenecientes a la OCDE y 44 países asociados. En España, han medido el rendimiento de 30.800 escolares españoles de un total de 966 centros educativos.

La puntuación que utilizan no se sitúa entre el 0 al 10 como se acostumbra a hacer en España, sino que se basa en las variaciones que hay entre todos los participantes. La OCDE se fijó la puntuación media de los países que la componen en 500 puntos. Para obtener esas puntuaciones, se calculan las medias de los resultados de los estudiantes. Y los resultados se obtienen de unas pruebas de conocimiento, que miden el rendimiento del estudiante en las materias mencionadas, y otras preguntas de contexto que deben de contestar los alumnos y los equipos directivos para conocer el entorno de las aulas. Los resultados son anónimos y no interfieren en el expediente escolar de los alumnos, ya que el objetivo no es medir el rendimiento individual, sino la calidad del sistema educativo y su evolución.