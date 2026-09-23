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Embalses España: la reserva de agua bajó este 23 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
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Los embalses de agua en España se encuentran en un 60,31 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este miércoles 23 de septiembre.

La información oficial muestra que la retención de agua bajó en comparación con los últimos siete días.

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El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Panorama general de los embalses de España

Fecha: miércoles 23 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 33.801 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 60,31 %.

Variación de hace una semana: -669 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,19 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 31.314 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 55,87 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 60,31 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 60,31 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 70,84%.

Aragón: 46,56%.

Asturias: 61,18%.

C. Valenciana: 37,63%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 37,26%.

Castilla-La Mancha: 58,21%.

Cataluña: 66,26%.

Comunidad de Castilla y León: 54,34%.

Extremadura: 65,50%.

Galicia: 58,54%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 30,32%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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