El relevo generacional (o los ‘nepobabies’) en el periodismo español: de Matías Prats Jr. a Sónsoles Ónega o el hijo de Roberto Arce y la familia Gabilondo

La generación de periodistas que hereda los mismos puestos. (Montaje Infobae)

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La televisión en España está viviendo un momento de relevo generacional enorme. Este cambio de protagonistas en la pequeña pantalla ha cobrado importancia durante las últimas semanas. Las recientes decisiones editoriales de los grandes grupos audiovisuales han puesto bajo los focos un fenómeno que siempre ha existido: la consolidación de los hijos de grandes periodistas y presentadores. El detonante de esta nueva ola ha sido el sonado fichaje de Matías Prats Jr. por parte de Josep Pedrerol para reforzar los debates de El Chiringuito y, de forma aún más llamativa, el reciente nombramiento de Diego Arce, que ha pasado a presentar Noticias Cuatro sustituyendo directamente a su propio padre, Roberto Arce.

Lejos de ser casos aislados, este escenario pone de manifiesto que la pasión por la comunicación, el periodismo y el entretenimiento es un oficio que muchas veces se respira y se transmite dentro de casa. Crecer rodeados de micrófonos de radio o frenéticas redacciones de informativos ha forjado vocaciones muy sólidas en una nueva generación de profesionales. Sin embargo, a pesar de contar con apellidos inconfundibles para el gran público, estos herederos mediáticos han tenido que enfrentarse a la exposición mucho antes de aceptar los contratos con las cadenas en las que trabajaban sus padres.

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El abanico de perfiles que componen esta sucesión abarca absolutamente todos los géneros televisivos y radiofónicos de nuestro país. Mientras algunos han decidido ser la cara de los informativos, la información deportiva o los magacines de actualidad, otros han optado por ejercer su labor lejos de la presión de los focos, asumiendo cargos de enorme responsabilidad en la producción y dirección de formatos de máximo impacto.

Matías Prats Jr., la tercera generación

El periodista deportivo encarna la continuación de la que probablemente sea la saga más famosa e icónica de la televisión en España. Tras varios años forjando su experiencia frente a las cámaras y consolidándose como rostro habitual en Telecinco, Matías Prats Jr. ha dado un salto mediático de gran magnitud al ser anunciado por Josep Pedrerol como nuevo integrante de la mesa de El Chiringuito.

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Este nuevo desafío profesional en Mediaset no le impedirá seguir al frente de El Desmarque durante los fines de semana, demostrando que su agilidad comunicativa para el deporte, su solvencia y su estilo inconfundible están a la altura de un apellido que es sinónimo absoluto de periodismo en nuestro país.

Matías Prats Jr. en el telediario de Telecinco. (Mediaset España)

Diego Arce y el relevo en los informativos

El caso de Diego Arce representa uno de los movimientos más sorprendentes y simbólicos que se recuerdan en las redacciones de noticias durante los últimos tiempos. Tras confirmarse la decisión de Roberto Arce de abandonar Noticias Cuatro tras doce temporadas para incorporarse a Informativos Telecinco, su puesto exacto en las ediciones de fin de semana junto a la periodista Marta Reyero ha sido ocupado directamente por su hijo.

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Pese a ser un rostro menos habitual para el gran público masivo, Diego Arce cuenta con un currículum muy solvente tras su paso por medios como Telemadrid y TVE, asumiendo ahora el monumental reto de mantener el rigor informativo sentado en la misma silla que su padre.

Alberto Herrera y su puesto en la radio

Fruto del matrimonio entre dos profesionales de la comunicación de nuestro país como son Carlos Herrera y Mariló Montero, Alberto Herrera ha encontrado en el exigente medio radiofónico su hábitat ideal para desarrollar su evidente vocación.

Alberto Herrera y su trabajo en la cadena COPE. (Instagram)

Lejos de amedrentarse por la alargada sombra y el éxito de su padre, el joven comunicador ha ido ganando un protagonismo en la cadena COPE, donde no solo colabora de forma habitual, sino que ha demostrado una enorme solvencia a los mandos del micrófono en periodos de sustitución. Su tono cercano, su ritmo radiofónico y su conocimiento exhaustivo del medio evidencian una madurez que garantiza la continuidad del éxito familiar.

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Sonsoles Ónega y las tardes televisivas en Antena 3

Hablar hoy de Sonsoles Ónega es referirse a una de las presentadoras más influyentes de la actual televisión española. Hija del histórico periodista Fernando Ónega, Sonsoles comenzó picando piedra como cronista parlamentaria, forjando un perfil riguroso que, con el tiempo, la catapultó a la conducción de grandes formatos diarios.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

Actualmente, liderando Y ahora Sonsoles en Antena 3, domina por completo la competida franja vespertina combinando información, sucesos y crónica social con una cercanía y empatía que cautivan a la audiencia, dejando claro que el instinto periodístico heredado ha florecido hasta convertirla en una estrella por derecho propio.

Susana Guasch y las retransmisiones deportivas

El apellido Guasch está indisolublemente ligado al periodismo deportivo más carismático y desenfadado de España, y Susana ha sabido tomar el exigente testigo de su padre, el mítico Tomás Guasch, dotándolo de su propia y marcada personalidad.

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La presentadora Susana Guasch. (Movistar Plus+)

Tras una dilatada y exitosa etapa ejerciendo a pie de campo en los canales de Atresmedia, la periodista dio el salto definitivo a Movistar+, donde se erige como una de las principales conductoras de los espacios dedicados al análisis futbolístico. Su incisivo estilo para las entrevistas exclusivas y su aplomo manejando grandes retransmisiones en directo la avalan como un referente consolidado.

La saga Gabilondo

Cuando se menciona el ilustre apellido Gabilondo en los medios de comunicación, el imaginario colectivo viaja inmediatamente hacia la inigualable figura de Iñaki, pero la familia cuenta con más miembros que han conquistado diferentes disciplinas. En el exigente terreno de la ficción y la creación, destaca de manera sobresaliente su sobrino Aitor Gabilondo, consagrado como uno de los showrunners y productores más prestigiosos del panorama actual. Frente a las cámaras, es imposible olvidar a su sobrina Estíbaliz Gabilondo, quien destacó como una incisiva y carismática reportera en el histórico formato Caiga Quien Caiga, manteniendo siempre la vinculación familiar con el mundo del periodismo y la cultura.

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Juan del Val Roca detrás de las cámaras

No todos los hijos de los rostros más célebres eligen exponerse frente a los focos; algunos prefieren convertirse en la maquinaria ejecutiva que hace funcionar los grandes formatos, como es el clarísimo caso de Juan del Val Roca. El hijo de Nuria Roca y Juan del Val ha enfocado su incipiente carrera hacia la producción y la redacción, integrándose con éxito en la estructura de Cuarzo TV.

Nuria Roca recibe a su hijo Juan del Val tras 'Supervivientes'. (Instagram)

En esta importante productora, el joven ha asumido roles de máxima responsabilidad en el engranaje de superproducciones como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, demostrando un criterio audiovisual brillante y necesario para el éxito del entretenimiento.

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Lidia Torrent, un carisma natural y perfectamente heredado

La cámara de televisión adora a Lidia Torrent de la misma manera que adoró en su día a su madre, la presentadora Elsa Anka. Lidia irrumpió en la pequeña pantalla demostrando desde el primer minuto una frescura, soltura y simpatía que conquistaron rápidamente a los espectadores, convirtiéndose en el rostro fundamental y cercano durante años en el longevo formato First Dates.

Lidia Torrent como presentadora. (Mediaset)

Su innegable habilidad para conectar emocionalmente con los participantes y desenvolverse en grandes formatos ha consolidado su perfil mediático, evidenciando que el magnetismo televisivo es una cualidad innata que ha sabido pulir a la perfección.

Gonzalo Miró, el colaborador todoterreno y transversal

Hijo de la cineasta y realizadora Pilar Miró, Gonzalo ha sabido encontrar, pelear y mantener su propio hueco en la televisión hasta convertirse en uno de los tertulianos más transversales de nuestra parrilla. Su encomiable agilidad mental, su punzante sentido del humor y su capacidad para opinar con rotundidad le han permitido participar ininterrumpidamente en una inmensa variedad de espacios en distintas cadenas.

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Gonzalo Miró, en 'Directo al grano'. (RTVE)

Con el paso de los años y gracias a su trabajo constante, Gonzalo Miró se ha desprendido definitivamente de cualquier etiqueta para erigirse como un rostro televisivo absolutamente imprescindible en el debate actual.