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Qué es una jaula de Faraday, la caja para el teléfono móvil que ha recomendado un hacker profesional en ‘La Revuelta’ y solo cuesta 12 euros

Broncano recibió a Ralph Echemendia, un especialista que ha trabajado con la NASA y Hollywood

David Broncano vistiendo un traje negro junto a un hombre con sombrero y gafas de sol en un estudio de televisión con un pozo decorativo.
David Broncano conversa con Ralph Echemendia sobre la jaula de Faraday en La Revuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El hacker cubano Ralph Echemendia recomendó el domingo en La Revuelta una jaula de Faraday para proteger los teléfonos móviles de escuchas y rastreos. El experto en ciberseguridad, invitado al programa de David Broncano en La 1 de RTVE, mostró en directo una funda metálica que cuesta alrededor de 12 euros y que, según explicó, cualquier persona puede tener en casa.

“Cualquier cosa electrónica no trabaja dentro de esto”, afirmó Echemendia al presentador, tras introducir un teléfono en el dispositivo. El hacker, que se hace llamar @RalphR3m1X en la red social X, insistió en que el bajo costo del accesorio no justifica prescindir de él: “Es algo que no cuesta casi nada y lo debíamos tener”, sostuvo durante la entrevista, emitida este 21 de septiembre.

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Cómo funciona una jaula de Faraday para el móvil

Una jaula de Faraday es una estructura fabricada con material conductor, habitualmente cobre o aluminio, que aísla su interior de los campos eléctricos y de buena parte de las ondas electromagnéticas externas. El invento lleva el nombre del físico británico Michael Faraday, quien en 1836 demostró que, al recubrir una habitación con láminas metálicas, el campo eléctrico en el interior desaparecía por completo.

Una mano introduce un teléfono móvil en una funda gris con una etiqueta donde se lee SIN SEÑAL sobre una mesa de madera.
Una persona introduce un teléfono inteligente dentro de una funda que funciona como jaula de Faraday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio consiste en que las cargas eléctricas del material conductor se redistribuyen frente a un campo externo y generan un campo interno de sentido opuesto que anula al primero. Ese fenómeno, denominado apantallamiento eléctrico, bloquea señales de radiofrecuencia como las de telefonía móvil, wifi, bluetooth o GPS en el teléfono que se introduce en la funda. Para que el bloqueo sea efectivo, la funda debe rodear el dispositivo por completo y estar fabricada con un material conductor continuo, sin costuras ni aberturas que permitan filtraciones de señal.

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Cuando un teléfono queda dentro de una jaula de Faraday que funciona correctamente, deja de recibir y emitir cualquier tipo de comunicación inalámbrica. Pierde cobertura móvil, conexión a internet y la posibilidad de recibir notificaciones o llamadas mientras permanezca dentro del dispositivo.

Cuánto cuesta y dónde comprar una jaula de Faraday

El modelo que mostró Echemendia en el plató, una funda de tamaño reducido pensada para un solo teléfono, tiene un precio de referencia de 12 euros y puede encontrarse en tiendas de electrónica y plataformas de venta en línea. Existen también versiones de mayor tamaño, con capacidad para un ordenador portátil, cuyo precio varía según el material y la marca. El propio Broncano señaló durante el programa que ya cuenta con ambos formatos.

Quién es el hacker que recomendó el accesorio

Hombre con sombrero negro, gafas de sol, perilla canosa y camisa negra en un plató de televisión.
Ralph Echemendia en La Revuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Echemendia nació en La Habana en 1973 y se crio en Miami desde los nueve años. Durante más de dos décadas formó a organizaciones como la NASA, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Google, Microsoft, Oracle, IBM y Boeing en materia de ciberseguridad.

Su perfil también lo llevó a la industria del entretenimiento. Trabajó como supervisor técnico en películas dirigidas por Oliver Stone, entre ellas Savages y Snowden, además de colaborar en el filme Nerve y en la serie Mr. Robot. Esa trayectoria le valió el apodo de “hacker de Hollywood”. Actualmente reside en Granada, España.

Durante su paso por La Revuelta, Echemendia también entregó a Broncano un sobre con los precios que alcanzan distintos datos personales en el mercado negro. Un número de teléfono o un correo electrónico puede costar apenas unos dólares, mientras que un historial médico ronda los 300 dólares y un pasaporte falso puede llegar a los 10.000 dólares. El experto recomendó además el uso de gestores de contraseñas y desconfiar de las llamadas que soliciten información sensible de forma urgente.

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