España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)
Guardar

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 2 de las 12:00 horas de este martes 22 de septiembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 22 de septiembre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 3, 6, 7.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

La normativa de la UE obliga a que los nuevos vehículos cuenten con una serie de sistemas de asistencia a la conducción, y la incorporación progresiva de sistemas ADAS ha multiplicado el número de alertas y, con ellas, de pitidos

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

La Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, señala que 16 oficinas consulares concentran el 84,5% de las inscripciones afectadas y advierte de que no podrán completar la revisión de los expedientes antes del 1 de enero de 2027

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

La ansiedad podría tener su origen en la cantidad de azúcar que comiste en la infancia

Un estudio apuntan que los adultos que consumieron menos dulces siendo niños podrían tener menos riesgo de problemas de salud mental

La ansiedad podría tener su origen en la cantidad de azúcar que comiste en la infancia

Las tres plantas de las que puedes sacar esquejes este octubre para renovar tu jardín

Las temperaturas suaves y la humedad del otoño facilitan que las plantas echen raíces en varias especies

Las tres plantas de las que puedes sacar esquejes este octubre para renovar tu jardín

El presidente de RTVE propone que España permanezca fuera de Eurovisión 2027 por la participación de Israel

El presidente del ente público, José Pablo López, ha anunciado que propondrá al Consejo de Administración de la Corporación mantener la suspensión de la participación española en la edición de 2027

El presidente de RTVE propone que España permanezca fuera de Eurovisión 2027 por la participación de Israel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

El Congreso de los Diputados retira definitivamente la acreditación a Vito Quiles por difundir imágenes de Zapatero sin autorización y boicotear las ruedas de prensa

‘Gènesi’, la nueva serie sobre cocina con Carlos Cuevas que narra el ascenso al éxito de Ferran Adrià: “Fui muy riguroso, si no, no participo”

La Audiencia de Tarragona deja en manos del Supremo decidir si el ‘caso Montoro’ debe seguir en Cataluña o pasar a Madrid

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 22 de septiembre

España da la vuelta al futuro de las pensiones: es el país europeo donde más mejora su sostenibilidad

DEPORTES

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”