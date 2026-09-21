Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Guardar

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy martes 22 de septiembre.

Al cambiar diariamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 156.02 euros por megavatio hora para este martes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que el precio más elevado del servicio eléctrico alcanzará los 282.43 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en territorio español será de 3.01 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 22 de septiembre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 198.6 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.68 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 192.56 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 189.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 190.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 203.22 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 234.17 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 249.02 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 169.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 85.18 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39.16 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.66 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 3.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 16.36 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 23.79 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 49.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.65 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 161.8 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 251.71 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 282.43 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 253.96 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 235.35 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 212.48 euros por megavatio hora.