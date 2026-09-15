España

La Aemet alerta de un “cambio brusco” del tiempo con intensas lluvias, tormentas y una “extraordinaria” bajada de las temperaturas

El organismo detalla que afectarán al este peninsular y a las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca, donde también podría caer granizo y darse rachas muy fuertes de viento

Una persona cruza una calle anegada en la localidad de l'Alcúdia (Valencia), a 28 de diciembre de 2025.(EFE/ Kai Forsterling)
Una persona cruza una calle anegada en la localidad de l'Alcúdia (Valencia), a 28 de diciembre de 2025.(EFE/ Kai Forsterling)
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una advertencia este martes del cara a la próxima jornada. El organismo público espera un “cambio brusco de tiempo” con tormentas muy fuertes que afectarán al este peninsular y a las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca el miércoles.

La Aemet también avisa de durante el temporal podría caer granizo y darse rachas muy fuertes de viento. Según adelantan a través de sus redes sociales, será una jornada intensa en la que extremar las precauciones.

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Previsión de la actividad tormentosa para el miércoles, 16 de agosto de 2026. (Aemet)
Previsión de la actividad tormentosa para el miércoles, 16 de agosto de 2026. (Aemet)

Avisos activos en siete comunidades autónomas

Ante esta previsión, el organismo público ya ha activado los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) en siete comunidades autónomas.

Aragón tendrá aviso naranja por lluvias en la provincia de Teruel entre las dos de la tarde y las diez de la noche, con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También habrá nivel amarillo por precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y por tormentas, que podrían dejar granizo de entre dos y cuatro centímetros. En la provincia de Zaragoza regirá un nivel amarillo por rachas de viento del noroeste de hasta 70 kilómetros por hora, entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde.

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Cataluña estará bajo aviso naranja por lluvias en las provincias de Barcelona y Girona desde las dos de la tarde hasta la medianoche, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Barcelona, parte de los avisos comenzarán a las seis de la tarde y se prevén acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado en apenas dos o tres horas. También habrá nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona, con precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, además de posible granizo de menos de dos centímetros.

La Generalitat pidió “máxima precaución” ante el episodio de lluvias intensas

La Comunidad Valenciana tendrá aviso naranja por lluvias y tormentas en la provincia de Valencia desde las cuatro de la tarde hasta la medianoche. Se esperan acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. El nivel amarillo afectará también a la provincia de Castellón, por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas. En Valencia, el aviso amarillo contempla acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, que podrían superarse en solo dos o tres horas. Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo de entre tres y cuatro centímetros.

Islas Baleares estará en nivel amarillo por lluvias y tormentas en la isla de Mallorca entre la una de la tarde y las siete de la tarde. Las precipitaciones podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Andalucía tendrá nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Almería y Granada entre las dos de la tarde y las diez de la noche. Se esperan acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Castilla-La Mancha permanecerá en nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Albacete y Cuenca entre las dos de la tarde y las diez de la noche. Se prevén acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La Región de Murcia tendrá nivel amarillo por lluvias y tormentas entre las dos de la tarde y las diez de la noche. Las precipitaciones podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Caída brusca del mercurio

Los meteorólogos del organismo público esperan además una “bajada notable o extraordinaria” de temperaturas máximas en el norte y centro peninsular. Durante esta jornada, los termómetros bajarán de forma general, aunque el descenso será más acusado en la mitad norte, donde podría ser de más de 10 grados con respecto al día previo. Ciudades como Pamplona o Logroño pasarán de 35 o 36 grados de temperatura máxima este martes a 24 o 25 grados el miércoles. Sin embargo, en el resto del país continuará el calor.

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