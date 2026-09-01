La casa más cara de España está en Marbella: una mansión valorada en 70 millones de euros y con spa, cine y bolera

Villa Bellagio, Marbella. (Idealista/Engel & Völkers)

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Marbella es una de las zonas más adineradas de España. La ciudad malagueña es un punto clave de la Costa del Sol, uno de los lugares vacacionales más importantes de todo el continente. Muchos extranjeros acuden cada verano a esta localidad, tanto con viviendas adquiridas como con elevados alquileres.

Además, ha sido uno de los mercados con mayor crecimiento en los últimos años, debido a la subida general de los precios y la enorme demanda. Según datos de Idealista, el metro cuadrado, de media, está cerca de los 6.000 euros, con medias máximas en algunas zonas como la ‘Milla de Oro’, donde la inmobiliaria Engel & Völkers ha puesto a la venta una mansión de diseño, conocida como la ‘Villa Bellagio’, que supera esos 6.000 euros.

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Así, Málaga, y concretamente el litoral malagueño, se consolida como la gran protagonista andaluza del mercado residencial de lujo con tres propiedades entre las diez más caras a la venta en España, según una recopilación de Idealista.

Villa Bellagio, una residencia valorada en 70 millones de euros

Villa Bellagio es una mansión situada en Sierra Blanca, una urbanización cerrada de Marbella, en la Costa del Sol. La propiedad tiene un precio de 70 millones de euros y fue diseñada por el arquitecto español Jesús del Valle. El proyecto recibió el Premio Macael a Mejor Diseño de 2022, una distinción que, según la información de la inmobiliaria, fue entregada por los reyes Felipe VI y Letizia. La residencia combina una arquitectura de inspiración clásica con sistemas tecnológicos para el control de distintas áreas de la vivienda.

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La entrada está marcada por una gran fuente inspirada en el juego de agua del Hotel y Casino Bellagio de Las Vegas. (Idealista/Engel & Völkers)

La casa se levanta sobre una parcela privada de 14.000 metros cuadrados, descrita como la más grande de Sierra Blanca. Y la inmobiliaria cifra su superficie construida en 5.507 metros cuadrados. Está situada a 300 metros sobre el nivel del mar y cuenta con vistas panorámicas al Mediterráneo. La entrada está marcada por una gran fuente inspirada en el juego de agua del Hotel y Casino Bellagio de Las Vegas, un elemento que da nombre a la vivienda y que anticipa el estilo palaciego de sus espacios interiores.

El gran salón conecta con una terraza cubierta desde la que se observa la piscina exterior de 22 metros y el horizonte marítimo. La zona de día incluye un comedor para 14 personas, una cocina de exhibición de 60 metros cuadrados, una cocina de servicio y una zona de barbacoa al aire libre. La distribución de dormitorios contempla 12 suites de 150 metros cuadrados situadas cuatro en la planta principal y las otras ocho, en la planta superior.

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Spa, cine, bolera y espacio para 42 vehículos

El nivel inferior de Villa Bellagio está destinado al bienestar y al ocio. Incluye un spa con piscina cubierta climatizada, revestida con mosaicos artesanales, además de un hammam tradicional, sauna finlandesa, gimnasio, sala de masajes y espacios para peluquería y manicura. Esta planta reúne instalaciones propias de un centro de bienestar dentro de la vivienda y se complementa con áreas de entretenimiento para sus residentes e invitados.

La mansión dispone de una bolera doble profesional, una sala de billar con bar y una sala de cine para 22 personas. Estos ambientes están separados de las zonas de descanso y de recepción, que se concentran en las plantas superiores y en la terraza exterior. La propiedad también incorpora un sistema de sonido integrado y una red de domótica que busca centralizar el funcionamiento de la casa.

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La mansión dispone de una sala de cine para 22 personas. (Idealista/Engel & Völkers)

El sistema de hogar inteligente permite gestionar el clima, la iluminación, el entretenimiento y la seguridad. En materia de movilidad, Villa Bellagio cuenta con un garaje de exhibición climatizado, con espacio para 12 vehículos y condiciones de presentación similares a las de una sala de exposición. A esta instalación se suma un garaje subterráneo con capacidad para 30 coches adicionales. En total, la finca puede albergar hasta 42 vehículos.