Fases de la luna: la sorpresa que nos dejará el ciclo lunar esta semana de septiembre

Además de ser el satélite natural más grande de la Tierra, la Luna ha sido en todas las culturas un astro de observación y estudio. (Imagen Ilustrativa Infoba/NASA)

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El ciclo lunar, uno de los fenómenos astronómicos más antiguos y observados por la humanidad, vuelve a captar la atención de los amantes del cielo nocturno en España esta semana. La Luna, en sus diferentes fases de iluminación, no solo ha sido un espectáculo visual, sino también un elemento clave en la organización de calendarios, rituales y actividades humanas desde tiempos remotos. Este evento astronómico, aunque se repite periódicamente no deja de sorprender tanto a expertos como a aficionados.

La Luna ha desempeñado un papel central en las cosmovisiones de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. Desde las antiguas culturas mesopotámicas y egipcias, que basaron sus calendarios en los ciclos lunares, hasta las creencias indígenas en América y los rituales agrícolas en Asia, el satélite natural de la Tierra ha sido un referente para toda la humanidad.

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¿Qué veremos esta semana en el cielo nocturno?

De acuerdo con Calendarr, así es cómo se podrá observar al satélite natural más grande de la Tierra.

La luna de hoy está 45,77% visible y está creciendo.La última fase de la Luna: Luna Nueva. Faltan 0 días para la fase Cuarto Creciente. Hora de actualización: 15:00 (UTC)

Cómo son las fases lunares

Fases de la Luna durante el ciclo lunar de 29,5 días.(NASA)

La Luna atraviesa un ciclo regular de fases que dura aproximadamente 29,5 días, conocido como mes sinódico. Estas fases son el resultado del cambio en la posición relativa entre la Tierra, el Sol y la Luna, lo que modifica la porción iluminada del satélite natural que se observa desde la superficie terrestre. El ciclo comienza con la Luna nueva, cuando el satélite se ubica entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara visible queda en sombra.

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A medida que la Luna continúa su órbita, aparecen las fases de cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. En la luna llena, el satélite se encuentra en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra, lo que permite ver su cara completamente iluminada. Posteriormente, la luz visible disminuye gradualmente hasta regresar a la luna nueva. Cada una de estas etapas tiene una duración aproximada de una semana.

El estudio de las fases lunares ha sido relevante en distintas culturas para establecer calendarios, regular actividades agrícolas o marcar fechas ceremoniales. En la actualidad, también es utilizado por astrónomos y observadores del cielo para planificar estudios o registros visuales, ya que la luminosidad lunar puede influir en las condiciones de observación astronómica.

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Si deseas capturar imágenes del eclipse lunar, prepara tu cámara con exposición prolongada y ubica el equipo en un lugar sin nubes para garantizar una vista clara y espectacular.(Freepik)

Otros espectáculos que ofrece la Luna

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Este fenómeno solo puede suceder durante la fase de luna llena, cuando hay una alineación entre los tres cuerpos celestes. Si la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra, se produce un eclipse total; si solo una parte del satélite queda cubierta, se trata de un eclipse parcial o penumbral, dependiendo del tipo de sombra implicada.

Durante un eclipse total, la Luna adquiere un tono rojizo debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra las longitudes de onda más cortas y desvía las más largas, principalmente las rojizas. Este efecto óptico es lo que genera el color visible durante el eclipse y ha dado lugar al término popular “luna de sangre”, aunque se trata de una expresión sin base científica formal.

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Otro fenómeno observado es la llamada “superluna”, que ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto más cercano de su órbita a la Tierra. En estos casos, el satélite puede verse ligeramente más grande y brillante de lo habitual. Aunque el cambio en tamaño y luminosidad es limitado, el término se utiliza comúnmente para destacar esta coincidencia astronómica.

Por otro lado, expresiones como “luna rosa”, “luna roja” o “luna del cazador” no hacen referencia a cambios físicos en el satélite, sino que provienen de tradiciones culturales o calendarios agrícolas, especialmente del hemisferio norte. Por ejemplo, la “luna rosa” se refiere a la luna llena de abril y está asociada al florecimiento de ciertas plantas, como el phlox musgoso, en América del Norte. Estos nombres, aunque populares, no implican alteraciones en el color de la Luna ni tienen un origen astronómico estricto.

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