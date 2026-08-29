Los ceutíes vuelven a la calle en una "sentada pacífica" contra la violencia y el "abandono" del Gobierno

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Más de un centenar de ceutíes han participado este sábado en una nueva movilización ciudadana que ha recorrido distintos puntos de la ciudad y que ha tenido como momento central una "sentada pacífica" en la rotonda que conecta la frontera del Tarajal con la subida a Loma Colmenar, donde los asistentes han reivindicado "unidad" frente a la situación que vive la ciudad tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

La convocatoria, organizada de forma espontánea a través de redes sociales y grupos de mensajería, ha comenzado sobre las 18.30 horas en las Murallas Reales y ha avanzado por el Polígono Virgen de África y la carretera N-352 hasta alcanzar la glorieta situada junto al puesto fronterizo.

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Allí, los participantes se han sentado sobre el asfalto en lo que definieron como una acción simbólica "en señal de unidad y reivindicación". Tras la sentada, han guardado un minuto de silencio por "el sufrimiento de la sociedad ceutí" y por la situación que, según han denunciado, atraviesa la ciudad desde hace un mes.

Durante el recorrido se han escuchado consignas ya habituales en las protestas de las últimas semanas, como "Ceuta no se vende, se defiende", "Ceuta unida jamás será vencida" o "Un caballa nunca se rinde", junto a otras críticas dirigidas al Gobierno central.

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La marcha ha continuado posteriormente hasta Loma Colmenar, donde los manifestantes expresaron su apoyo a los vecinos de la barriada, que se han movilizado en varias ocasiones desde el inicio de la instalación de un recurso provisional de acogida para migrantes en una explanada de la zona.

Los residentes mantienen sus protestas por las consecuencias derivadas de la presencia de este dispositivo y por la concentración de personas en sus inmediaciones. Además de los migrantes que ya se alojan en el interior de las instalaciones, al menos un centenar permanece acampado desde hace días en el exterior a la espera de acceder al recinto.

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Entre las preocupaciones trasladadas por los vecinos figura la proximidad de una guardería situada a escasos metros del recurso, cuya apertura está prevista para el próximo mes de septiembre.

Parte de los participantes ha prolongado después la movilización hasta la Delegación del Gobierno, donde han vuelto a reclamar la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta y exigieron una mayor implicación del Ejecutivo central para hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria.

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La protesta se ha desarrollado sin incidentes y con un marcado carácter pacífico, en contraste con los altercados registrados en otras concentraciones celebradas durante las últimas semanas