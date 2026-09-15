La Sanidad andaluza indemnizará con 250.000 euros a la familia de una mujer fallecida por una peritonitis tras varios errores diagnósticos

Un cirujano se ajusta los guantes en el quirófano antes de realizar un procedimiento médico.

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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) indemnizará con 250.000 euros a los familiares de una paciente de 48 años que murió en junio de 2023, tras varios errores diagnósticos. Su muerte, explica la Asociación El Defensor del Paciente, podría haberse evitado “con una simple analítica realizada a tiempo”.

La asociación señala que la compañía aseguradora del SAS aceptó el pago en el marco de una reclamación por responsabilidad patrimonial, por lo que el caso no llegará a los tribunales. La reclamación fue gestionada por el abogado Damián Vázquez Jiménez, integrante de los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente, que destaca que la resolución supone un reconocimiento del funcionamiento deficiente de la atención sanitaria prestada.

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El caso se remonta a principios de mayo de 2023, cuando la paciente comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, diarrea y náuseas. Durante cerca de un mes acudió en distintas ocasiones al área de Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, en Jaén, donde recibió tratamientos para aliviar los síntomas. La entidad afirma que en esas consultas no se le practicó una analítica completa ni se la derivó a un especialista, mientras que la familia considera que esas pruebas podían haber permitido detectar antes el problema que causó el deterioro de su estado de salud.

Fallo multiorgánico

El episodio más grave ocurrió a comienzos de junio, cuando la mujer sufrió un mareo y una caída. Fue trasladada otra vez al centro hospitalario y los análisis registraron una proteína C reactiva de 394, un indicador asociado a procesos inflamatorios o infecciosos, pero fue dada de alta esa misma mañana con un diagnóstico de golpe costal, detalla la asociación. Horas más tarde, el dolor aumentó y tuvo que regresar al hospital en ambulancia.

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Los médicos detectaron entonces una peritonitis generalizada por la perforación de un endometrioma, por lo que la paciente fue intervenida de urgencia esa noche y requirió una segunda cirugía dos días después. Tras las operaciones, sufrió un fallo multiorgánico y murió días más tarde.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Para Vázquez, este caso expone las consecuencias de no realizar estudios diagnósticos básicos ante síntomas persistentes. “Con una simple analítica realizada a tiempo, ante cifras de PCR tan elevadas, esta muerte se podría haber evitado”, ha señalado en un comunicado. El letrado destaca que el acuerdo extrajudicial permite una reparación económica sin que los familiares deban afrontar un proceso judicial de varios años. A su juicio, la aceptación del pago por parte de la aseguradora del SAS acredita una relación entre la asistencia recibida y el fallecimiento.

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La asociación insiste en que este tipo de resoluciones puede servir para que las administraciones revisen sus protocolos de atención en Urgencias y eviten situaciones similares.