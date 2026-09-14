Receta de tarta de calabaza, un postre fácil y reconfortante para adelantarse al otoño

Receta de pastel de calabaza, una tarta para adelantarse al otoño (Magnific)

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Baja unos grados la temperatura y muchos nos lanzamos de cabeza hacia la temporada más acogedora del año: el otoño. Hojas que caen, paisajes rojizos, lluvia y tardes de película y manta que suenan a paraíso para algunos, mientras que para otros anuncian poco más que el final de un delicioso verano. En lo gastronómico, el otoño trae al mercado algunos de los productos más especiales del año, siendo la calabaza uno de los más significativos en estas fechas.

Además de recetas saladas, cremas y purés, la calabaza es una gran aliada para elaboraciones dulces como la clásica pumpkin pie, un pastel clásico de la cocina estadounidense. Para esta receta típica americana necesitaremos una base de masa quebrada, que podemos preparar en casa o comprar ya lista en el supermercado. El relleno se compondrá de un buen puré de calabaza asada, huevos, nata líquida y azúcar que conforman un relleno cremoso y dulce, aromatizado con especias como el jengibre y la canela que convierten a esta tarta en un bocado único.

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Receta de tarta de calabaza

Esta tarta lleva una base de masa quebrada y un relleno elaborado con puré de calabaza asada, nata, huevos, azúcar moreno y especias. La técnica principal consiste en asar la calabaza para concentrar su dulzor antes de mezclarla con el resto de ingredientes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 20 minutos . Tiempo activo: 25 minutos. Tiempo de reposo: 1 hora. Tiempo de cocción: 55 minutos.



Ingredientes

1 lámina de masa quebrada refrigerada

600 g de calabaza limpia y sin semillas

3 huevos

150 g de azúcar moreno

200 ml de nata líquida para montar

1 cucharadita de canela molida

½ cucharadita de jengibre molido

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Mantequilla para engrasar el molde

Azúcar glas o canela para decorar, opcional

Cómo hacer tarta de calabaza dulce, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC. Corta la calabaza en trozos medianos. Colócala en una bandeja y ásala durante 25-30 minutos, hasta que esté tierna. Deja templar la calabaza. Tritúrala hasta conseguir un puré fino. Forra un molde de tarta de 22 cm con la masa quebrada. Ajusta los bordes y pincha la base con un tenedor. Hornea la base durante 10 minutos. Este paso ayuda a que quede crujiente y evita que se humedezca con el relleno. Bate los huevos con el azúcar moreno hasta integrar bien la mezcla. Añade el puré de calabaza, la nata, la canela, el jengibre, la vainilla y la sal. Mezcla solo hasta obtener una crema homogénea. No batas en exceso para evitar que el relleno coja demasiado aire. Vierte la crema sobre la base precocida. Hornea la tarta durante 40-45 minutos, hasta que los bordes estén cuajados y el centro conserve un ligero movimiento. No la cortes recién salida del horno. Déjala enfriar a temperatura ambiente y después pásala a la nevera durante 1 hora. Decora con azúcar glas o un poco de canela antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta tarta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 320 kcal.

Hidratos de carbono: 42 g.

Grasas: 15 g.

Proteínas: 6 g.

Azúcares: 23 g.

Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la tarta en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante un máximo de 3 días. También se puede congelar en porciones individuales durante 1 mes. Descongélala lentamente en la nevera antes de consumirla.

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