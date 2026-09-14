100 años de Carmen Franco, la hija de un dictador que se casó como una princesa: de los rumores que apuntaban a que era adoptada a su detención en Barajas

Carmen Franco, la hija del dictador Francisco Franco. (Europa Press/Grosby)

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María del Carmen Franco y Polo, según la versión oficial, nació el 14 de septiembre de 1926 en Oviedo, hija única de Francisco Franco y Carmen Polo. 100 años después de su nacimiento, la biografía de Carmencita sigue atravesada por varios episodios que condensan las tensiones de la memoria del franquismo: el misterio sobre su origen biológico, la lujosa boda que la convirtió en una suerte de princesa de la dictadura o su detención en el aeropuerto de Barajas en 1978, cuando intentó sacar del país medallas y condecoraciones de su padre.

La dictadura franquista se apoyó no solo en el aparato militar y represivo del Estado, sino también en la imagen de una familia modelo. Carmen Polo, nacida en Oviedo en 1900 en el seno de una familia acomodada de ascendencia carlista, fue proyectada como “Doña Carmen”, símbolo de religiosidad y decoro. Conoció al entonces comandante Franco en 1917 y se casó con él en octubre de 1923 en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo. Acompañó su carrera militar desde Marruecos hasta el golpe de Estado de 1936 y ejerció como primera dama durante casi cuatro décadas, con influencia en la censura de prensa y en la vida palaciega.

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La hija del matrimonio recibió los nombres de María del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz y fue conocida por apodos como Nenuca o Cotota. Tras varios traslados derivados de la carrera militar de su padre, la familia se instaló en 1935 en Madrid y, tras la victoria franquista, en el Palacio de El Pardo. Allí creció rodeada de servicio doméstico y rituales religiosos, con educación estrictamente privada que nunca incluyó exámenes oficiales ni asistencia a un centro convencional. Aprendió equitación, caza y juegos de cartas, alejada del trabajo doméstico y de la realidad social de la posguerra.

Carmen Martínez-Bordiu con su madre, Carmen Franco. (Europa Press)

La paternidad de Franco

La versión oficial sitúa el nacimiento en 1926, tres años después de la boda de sus padres. Sin embargo, el documental alemán Die Wahrheit über Franco en Netflix consultó un padrón municipal que registra la fecha de nacimiento como 14 de septiembre de 1928, dos años más tarde. Si se acepta ese dato, el intervalo entre la boda y el nacimiento se alarga a cinco años, lo que ha alimentado teorías sobre una adopción por unos supuestos problemas de fertilidad del propio Franco, presuntamente causados por una herida de guerra en Marruecos.

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En los años 90, el escritor José Luis de Vilallonga sugirió en su libro El sable del Caudillo que Ramón Franco, hermano menor del dictador, podría ser el verdadero padre de Carmen. El periodista Francisco José Zavala retomó después testimonios como el del falangista Ángel Alcázar Velasco, quien sostuvo que Carmen era hija de Ramón y de una mujer sin recursos apodada “La Gaviota”, fallecida pocos días después del parto.

A esto se suma la ausencia casi total de fotografías públicas de la niña durante su primera década de vida y el hecho de que la propia hermana del dictador, Pilar Franco, escribió en sus memorias que la pequeña habría nacido en junio de 1928, una fecha que no coincide con ninguna de las versiones anteriores. Pese a la acumulación de indicios, no existe hasta la fecha ninguna prueba documental o genética que confirme que Carmen no fuera hija biológica de Franco y Carmen Polo. Estas distintas versiones se apoyan en testimonios orales recogidos décadas después de los hechos, con los sesgos y errores de memoria que eso implica.

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Franco junto a su hija Carmencita. (Grosby)

La boda de Carmen Franco

Carmen conoció a los 22 años al cirujano Cristóbal Martínez-Bordiú, décimo marqués de Villaverde, especializado en cirugía cardíaca. En diciembre de 1949 se celebró la petición de mano y el 10 de abril de 1950 la pareja se casó en la capilla del Palacio de El Pardo, residencia oficial del jefe del Estado. La elección de ese escenario, en lugar de la parroquia familiar de Oviedo, subrayaba el carácter de boda de Estado del enlace: la novia, tocada con una diadema, fue presentada como una especie de princesa, con su padre ocupando el lugar que en una monarquía habría correspondido al rey.

La ceremonia contrastó con la España empobrecida de la autarquía, marcada por la escasez y la censura política. Del matrimonio nacieron siete hijos, todos en El Pardo: María del Carmen, María de la O, Francisco de Asís, María del Mar, José Cristóbal, María Aránzazu y Jaime Felipe, cuyo nombre incorporó el apellido Franco en primer lugar para perpetuar el linaje.

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Carmen Franco y su marido, el marqués de Villaverde. (Grosby)

La detención de Carmen Franco

Tras la muerte de Franco, en 1975, el rey Juan Carlos I concedió a Carmen el título de duquesa de Franco con grandeza de España. Ella y su marido conservaron pasaporte diplomático hasta 1988, pese a no ejercer función oficial alguna en el nuevo Estado democrático. Carmen presidió además la Fundación Nacional Francisco Franco, entidad dedicada a preservar y defender la obra del dictador, y hasta el final de su vida se mostró dispuesta a admitir que su padre había sido un jefe de familia autoritario, pero nunca cuestionó la dictadura.

El 7 de abril de 1978, dos años y medio después de la muerte de Franco, Carmen Franco fue detenida cuando se disponía a viajar a Suiza desde el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando el detector de metales recién instalado se activó a su paso. Pese a su pasaporte diplomático, los agentes registraron su equipaje y hallaron numerosas medallas e insignias de oro y brillantes, muchas de ellas condecoraciones recibidas por su padre durante la dictadura. Según relató Sánchez Soler en el programa Equipo de Investigación, Carmen explicó que llevaba las piezas a Suiza para fundirlas y fabricar un “reloj de cuco”.

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Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

El Tribunal Provincial de Contrabando le impuso una multa de 6.800.000 pesetas por intento de evasión de objetos de valor histórico. Sin embargo, en 1980 el Tribunal Económico Administrativo Central anuló la sentencia y la liberó de toda responsabilidad. “Fue un punto de inflexión”, señaló Sánchez Soler sobre el episodio, al remarcar que evidenció la persistencia de una cultura de apropiación privada de bienes vinculados al Estado y al dictador, incluso tras la llegada de la democracia.