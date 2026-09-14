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El restaurante en el pueblo más bonito de Teruel, premiado por Michelin por sus raciones desde 8,50 euros: “Una pequeña joya escondida”

La Guía Michelin ha premiado al restaurante pilotado por el chef Diego Doñate, que con su cocina brinda homenaje a su tía Alicia en la misma casa donde esta solía cocinarle durante su infancia

Vista de Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de todo el mundo (Wikimedia Commons)
Vista de Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de todo el mundo. (Wikimedia Commons)
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A media hora de la capital turolense y con una arquitectura que nos hace recordar su pasado. El municipio de Albarracín es uno de los más bellos de toda la comunidad aragonesa, un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes que consigue dejar huella en todo aquel que lo visita. Ya sea por sus bellas calles empedradas, por sus joyas arquitectónicas o por su historia, son muchos los que acuden a este enclave amurallado como perfecta escapada a la rutina.

Otra de las razones para visitar Albarracín es su buena cocina. El producto excelente que proveen sus alrededores y la cocina tradicional de sus restaurantes hacen de este pueblo una visita obligada para foodies. Una gran elección para comer por la zona es el restaurante Alizia, una casa de comidas donde la gastronomía local se interpreta en términos de alta cocina. Aunque ya lleva años triunfando en este pequeño pueblo turolense, esta casa acaba de celebrar un nuevo hito al entrar como novedad en la lista de recomendaciones de la Guía Michelin, un galardón que se suma al Solete Repsol que ya colgaba de su fachada.

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La ubicación de Casa Alizia, en una de las calles más escondidas de Albarracín, ya presagia una experiencia gastronómica especial. Lo confirma la Guía Michelin, que describe este local como “una pequeña joya escondida en las estrechas callejuelas empedradas”. El local se instala en una casa de dos plantas de acogedor interior, con barra para comer frente a los fogones y un sencillo comedor en el piso superior. El restaurante está pilotado por el chef Diego Doñate, que con su cocina brinda homenaje a su tía Alicia en la misma casa donde esta solía cocinarle durante su infancia.

Interior de la casa de comidas Alizia, en Albarracín (Turismo de Albarracín)
Interior de la casa de comidas Alizia, en Albarracín. (Turismo de Albarracín)

Su carta comienza con tapas originales hechas con productos de temporada bien trabajados, elaboraciones de tinte contemporáneo pensadas para compartir. Una de las grandes favoritas de su oferta es La croqueta de Alizia (2,75 €), un clásico hecho con lomo en conserva, cebolla de Fuentes de Ebro y huevo ecológico. También brillan sus curados de autor, con elaboraciones como la terrina de campaña de caza mayor hecha en el propio restaurante (7,95 €). Tampoco faltan el jamón DO Teruel, el fuet de ciervo salvaje, el chorizo de jabalí y el lomo adobado y oreado. Todo ello sumado, además, a los mejores quesos de la provincia.

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La propuesta de platos de temporada reúne elaboraciones como los tomatitos de colgar ligeramente ahumados, con bonito en salazón y labneh de leche de oveja (8,50 €/13,50 €) o el salmón marinado en cardamomo y bergamota, con tártara de verano y salmorejo de mango (9,45 €/14,75 €). Recetas de caza como el steak tartar de ciervo de los Montes Universales, con toffee quemado de leche de cabra y miel (10,45 €/15,45 €) o el arroz de pichón con ciruela en salazón y salvia silvestre (18,75 €), se combinan con sabores del mar como el pulpo a la mantequilla con sobrasada de Bronchales y naranja-agraz (18,75 €).

En la 54ª edición del Certamen del Queso de Cabrales, la pieza ganadora, elaborada por la Quesería Ángel Díaz Herrero, alcanzó la cifra récord de 37.500 euros en la subasta. El restaurante gijonés La Montera Picona fue el comprador.

Para los amantes del dulce también hay una selección de opciones caseras muy originales, algunas como la tarta de queso de oveja y hierbas con helado de miel y requesón (6,75 €) o las ciruelas al oporto con helado de queso San Simón ahumado (6,75 €).

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