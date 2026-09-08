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Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 9 de septiembre: María empieza a dudar de su boda y Leocadia se enfrenta a Curro

La ficción de La 1 afronta un nuevo capítulo marcado por las dudas de María sobre su boda y el enfrentamiento entre Leocadia y Curro por la elección de Pía como madrina

María, tras hablar con Carlo, anuncia algo importante en 'La Promesa' (RTVE).
María, tras hablar con Carlo, anuncia algo importante en 'La Promesa' (RTVE).
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La tensión continúa creciendo en La Promesa. El palacio de los Luján afronta una jornada especialmente complicada después de que las decisiones tomadas durante los últimos capítulos hayan abierto nuevos frentes entre sus protagonistas. Las bodas que se preparan están cada vez más cerca y, lejos de traer tranquilidad, están provocando dudas, enfrentamientos y situaciones inesperadas que pueden cambiar el rumbo de varios personajes.

En el capítulo del martes, María Fernández trató de refugiarse en el trabajo para evitar pensar demasiado en su próximo enlace con Carlo. Aunque la doncella aceptó su propuesta de matrimonio, algo no termina de encajar en sus sentimientos y Pía no tarda en darse cuenta de que detrás de su aparente tranquilidad hay mucho más de lo que quiere reconocer.

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En el capítulo del martes, María intentó mantenerse ocupada con el trabajo para no pensar en su boda, pero Pía descubrió que detrás de su aparente tranquilidad hay dudas mucho más profundas. La doncella comienza a preguntarse si los motivos que la han llevado a aceptar el matrimonio con Carlo son realmente sentimentales.

Simona y Candela vuelven al palacio en 'La Promesa' (RTVE).
Simona y Candela vuelven al palacio en 'La Promesa' (RTVE).

Por otro lado, Manuel y Curro volvieron a visitar a Simona y Candela, que continúan escondidas en el refugio. Las cocineras mantienen su condición para regresar a La Promesa: Julio debe abandonar el palacio. Mientras tanto, Ángela tomó una decisión importante al escoger a Alonso para que la acompañe al altar.

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Pero la elección que más consecuencias tendrá será la de Curro. El joven anunció que Pía será su madrina, provocando el enfado de Leocadia.

Leocadia planta cara a Curro

El capítulo 902, que La 1 emite este miércoles 9 de septiembre, recuperará este enfrentamiento. Leocadia se enfrentará a Curro por haber elegido a Pía como madrina, pero el joven no parece dispuesto a dar marcha atrás.

Leocadia pide a Máximo casarse con él en 'La Promesa' (RTVE).
Leocadia pide a Máximo casarse con él en 'La Promesa' (RTVE).

Manuel respaldará la decisión de su hermano, mientras Alonso intentará evitar que el conflicto termine convirtiéndose en un escándalo. Para ello, tratará de convencer a Pía de que hable con Curro y consiga que cambie de opinión.

La situación coloca a la doncella en una posición especialmente incómoda, ya que las presiones llegan desde distintos frentes. Curro, sin embargo, parece tener muy clara su decisión.

María descubre qué esconden sus nervios

La otra gran trama del episodio estará protagonizada por María y Samuel. La joven ha tratado de apartar sus dudas y concentrarse en los preparativos de su enlace, pero Samuel conseguirá que termine reconociendo lo que realmente siente.

La Promesa: María y Samuel se besan apasionadamente. (RTVE)
La Promesa: María y Samuel se besan apasionadamente. (RTVE)

María tendrá que admitir que sus nervios quizá no estén relacionados con la ilusión ante su próxima boda, sino con el miedo a estar tomando una decisión equivocada. Una confesión que puede resultar determinante ahora que el enlace con Carlo está cada vez más cerca.

El capítulo también traerá una buena noticia para Adriano, que recibirá la confirmación de que se ha recuperado de sus problemas de visión. Sin embargo, en el terreno sentimental no habrá tanta tranquilidad: los celos volverán a complicar la relación entre Martina y Jacobo.

Mientras tanto, Ciro y Lorenzo continúan preparando su estafa con la licencia. Ambos necesitan conseguir la firma de Manuel y siguen buscando la manera de que el joven rubrique el documento sin descubrir sus verdaderas intenciones.

En el refugio, Curro y Ángela harán un nuevo intento para convencer a Simona y Candela de que regresen. Esta vez utilizarán sus bodas como argumento, pero las cocineras siguen sin olvidar la condición que han impuesto.

Lo que viene después en ‘La Promesa’

La semana todavía tiene varias sorpresas preparadas. Simona y Candela finalmente regresarán a La Promesa, aunque su vuelta no resolverá el conflicto: las dos dejarán claro que no están dispuestas a trabajar mientras Julio permanezca en el palacio.

María, tras hablar con Carlo, anuncia algo importante en 'La Promesa' (RTVE).
María, tras hablar con Carlo, anuncia algo importante en 'La Promesa' (RTVE).

También aumentará la tensión alrededor de María y Carlo. La boda se acerca y las dudas de la joven pueden terminar cambiando por completo sus planes. Al mismo tiempo, Ciro y Lorenzo estarán cada vez más cerca de conseguir aquello que necesitan de Manuel.

Y mientras las relaciones de Martina, Jacobo y Adriano atraviesan un nuevo momento de tensión, Leocadia seguirá sin aceptar la decisión de Curro. Todo apunta a que los próximos capítulos estarán marcados por bodas, secretos y decisiones difíciles. María tendrá que enfrentarse a sus verdaderos sentimientos y Manuel podría estar a punto de caer en una trampa sin saberlo.

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